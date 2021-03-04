مفاجأة .. الخطيب طلب رحيل كهربا نهاية الموسم الجاري ..فيديو

طالب محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، رحيل محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عن الفريق مع نهاية الموسم الجاري، عقب أزمته الأخيرة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.





وقرر النادي الأهلي إيقاف كهربا بشكل رسمي لمدة شهر وتغريمه 200 ألف جنيه، على خلفية الأزمة التي افتعلها اللاعب مع بيستو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في اللقاء الماضي أمام نادي طلائع الجيش بالدوري المصري الممتاز.





وقال مهيب عبدالهادي في تصريحاته التلفزيونية لبرنامج اللعيب، إن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، طالب أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، وسيد عبدالحفيظ بالبحث عن عروض من أجل رحيل كهربا عن النادي بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة، وتحديدا بنهاية الموسم الجاري.





وأضاف: "كهربا خرج عن الإطار في النادي الأهلي، ولازال لم يدرك أنه يتواجد في نادي كبير"، مؤكدا أن الأهلي صبر عليه خلال الفترة الأخيرة، وأن تكرار الأزمات من جانبه هو السبب وراء طلب محمود الخطيب رحيله بشكل رسمي.



