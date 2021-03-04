إسرائيل والنمسا والدنمارك.. قمة ثلاثية حول لقاحات كورونا في تل أبيب اليوم

يصل اليوم إلى إسرائيل المستشار النمساوي "سباستيان كورتس" ورئيسة حكومة الدنمارك "ميدا فردركسن" للمشاركة في قمة مشتركة حول موضوع اللقاح بمشاركة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والتي سيتم خلالها تعزيز التعاون بين الدول في مجال الأبحاث، وتطوير وإنتاج اللقاحات ضد فيروس كورونا.





وسيجتمع الثلاثة في إطار قمة ثلاثية وبعد ذلك ستجري جلسة موسعة مع المختصين من الدول الثلاثة، وسيشارك بها وزير الصحة الإسرائيلي "يولي ادلشتاين"، ورئيس مجلس الأمن القومي "مائير بن شبات"، المدير العام لديوان رئيس الحكومة "تساحي برفرمان" والمدير العام لوزارة الصحة بروفيسور "حازي ليفي"، وسيقوم القادة الثلاثة خلالها بالإدلاء بتصريحات إعلامية.





وتأتي هذه القمة استمرارا لمباحثات "منتدى الدول الرائدة بمجال مكافحة فيروس كورونا"بقيادة المستشار النمساوي. في القمة اليوم، سيناقش الزعماء القدرة على إنتاج اللقاح، تعزيز البحث والتطوير بمجال اللقاحات، إدارة روتين كورونا واستراتيجية الخروج وأيضا الطريقة لعودة جهاز التعليم.





وبدأت الطواقم المهنية للدول بالفعل دفع وتعزيز الموضوع، ووصول القادة إلى إسرائيل من المتوقع أن يدفع تعزيز المشروع الدولي الذي تقوده إسرائيل جنبا إلى جنب مع دول مختلفة بهدف الاستعداد الى أوبئة مستقبلية والاستعداد الى تطوير لقاحات بوقت قصير لجميع الدول.