الحرب في تل أبيب.. حزب الله يستعد لمواجهة إسرائيل

أعلن نعيم قاسم، نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، أن المعركة المقبلة مع إسرائيل ستكون على أرضها، مشددا على استعداد الحزب لمواجهتها في أي لحظة و"تلقينها درسا لن تنساه".





وقال قاسم: "على العدو الإسرائيلي أن يدرك أن الساحة غير مفتوحة له، وأن المعركة اليوم ستكون في داخل الكيان"، مشددا على "استعداد حزب الله في أي لحظة بمواجهة إسرائيل أن يلقنها درسا لن تنساه".





وأضاف أنه "يستبعد أن تعتدي أمريكا أو إسرائيل على حزب الله في هذه المرحلة، لأن الحزب لديه قرار بالرد".

وأكد أنه "إذا اعتدت الولايات المتحدة فإنها لن تكون خارج دائرة النقاش والقرار في رد ما".





من جهة أخرى، لفت إلى أن "هناك معلومات تفيد بأن السفارة الأمريكية في لبنان تعاقدت مع وسيلتين إعلاميتين لبنانيتين وتدفع لهما أموالا، والمطلوب منهما أن تبثا تقارير يومية تمس حزب الله بكل الموضوعات".





وأضاف قاسم "هناك مجموعة من السياسيين اللبنانيين وظيفتهم الأساسية أن يربطوا أي حادثة مباشرة بحزب الله".