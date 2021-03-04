ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الحرب في تل أبيب.. حزب الله يستعد لمواجهة إسرائيل

الخميس 04/مارس/2021 - 08:44 ص
حزب الله يستعد لمواجهة
حزب الله يستعد لمواجهة إسرائيل
Advertisements
سمر صالح
أعلن نعيم قاسم، نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، أن المعركة المقبلة مع إسرائيل ستكون على أرضها، مشددا على استعداد الحزب لمواجهتها في أي لحظة و"تلقينها درسا لن تنساه".

وقال قاسم: "على العدو الإسرائيلي أن يدرك أن الساحة غير مفتوحة له، وأن المعركة اليوم ستكون في داخل الكيان"، مشددا على "استعداد حزب الله في أي لحظة بمواجهة إسرائيل أن يلقنها درسا لن تنساه". 

وأضاف أنه "يستبعد أن تعتدي أمريكا أو إسرائيل على حزب الله في هذه المرحلة، لأن الحزب لديه قرار بالرد".
 
وأكد أنه "إذا اعتدت الولايات المتحدة فإنها لن تكون خارج دائرة النقاش والقرار في رد ما".

من جهة أخرى، لفت إلى أن "هناك معلومات تفيد بأن السفارة الأمريكية في لبنان تعاقدت مع وسيلتين إعلاميتين لبنانيتين وتدفع لهما أموالا، والمطلوب منهما أن تبثا تقارير يومية تمس حزب الله بكل الموضوعات".

وأضاف قاسم "هناك مجموعة من السياسيين اللبنانيين وظيفتهم الأساسية أن يربطوا أي حادثة مباشرة بحزب الله". 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخص يعثر على وعاء أثري بملايين الجنيهات في سوق خردة بسعر بخس.. صور

بيتر الألمانية تطرح كورسا الهجينة بالسوق المصري .. صور

إصدار جديد داخل الأسواق المصرية.. شيري تيجو 8 موديل 2021.. صور