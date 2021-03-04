فقدت الكثير.. ميجان ماركل تفتح النار على العائلة المالكة في حوارها مع أوبرا وينفري

على ما يبدو أن الحوار المرتقب لـ الأمير "هاري" وزوجته "ميجان" مع المذيعة الأمريكية "أوبرا وينفري" سيكون بمثابة الرصاصة التي تخترق قلب العائلة المالكة البريطانية.









ففي الإعلان الترويجي الثاني الذي صدر للحلقة المرتقبة، قالت ميجان ماركل إنها لا تخشى عواقب التحدث علنا في تلك المقابلة التليفزيونية، قائلة: "لقد فقد الكثير بالفعل".









كما قالت "ميجان" إنه لا يمكن توقع التزام الصمت إذا لعبت العائلة المالكة دورًا في إدامة الأكاذيب حول الزوجين، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.









ومن المتوقع أن ترفع المقابلة مع المذيع التليفزيوني الموقر الغطاء عن الفترة القصيرة التي أمضاها هاري وميجان كأفراد من العائلة المالكة قبل تنحيهما عن الحياة في أمريكا.









في مقطع مدته 30 ثانية، تسأل وينفري الدوقة: "ما هو شعورك حيال سماعك للقصر تتحدث عن حقيقتك اليوم؟"، أجابت: "لا أعرف كيف يمكنهم توقع ذلك، بعد كل هذا الوقت، سنظل صامتين فقط إذا كان هناك دور نشط تلعبه العائلة في إدامة الأكاذيب عنا".









وأضافت ميجان: "وإذا كان ذلك مصحوبًا بخطر فقدان الأشياء، فهناك الكثير مما فقد بالفعل"، يأتي المقطع بعد أن أمرت الملكة بإجراء تحقيق في الادعاءات المتفجرة بأن دوقة ساسكس قامت بتخويف موظفيها خلال فترة عملها كأحد أفراد العائلة المالكة.









سينظر قصر باكنجهام في مزاعم مساعدين سابقين اتهموا ميجان بـ "القسوة العاطفية والتلاعب"، وسيعيد التحقيق النظر في شكوى قدمها أحد أقرب مستشاريها بشأن ميجان في 2018.









وذكرت صحيفة "التايمز" أن جايسون كناوف، وزير الاتصالات آنذاك في ساسكس، زعم أن ميجان "أخرجت مساعدين شخصيين من المنزل وكانت تقوض ثقة موظف ثالث".