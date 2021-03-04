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محافظات

مشروع لتطوير ورفع كفاءة قرية الغرقدة بوسط سيناء

الخميس 04/مارس/2021 - 09:34 ص
صدى البلد
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احمد صالح

استقبل اللواء أسامة احمد محمد عفش ، رئيس مركز ومدينة والحسنة، شمال سيناء، الدكتور أحمد طارق، أمين عام بيت الزكاة والصدقات المصرى، للمساهمة فى المشروعات التنموية بمحافظة شمال سيناء.. وقال رئيس المدينة إن الزيارة  تهدف الي تطوير قرية الغرقده  كمرحلة أولى بنطاق مركز الحسنة ، حيث تم المرور على قرية الغرقدة لتحديد الأسلوب الأمثل لرفع كفاءة القرية وتوفير حياة كريمة لأهل القرية، كما تم عقد لقاء مع عدد من المواطنين للاستماع الي وراءهم بشأن عملية التطوير.


وفي نفس السياق قال سليمان فرج، رئيس مجلس ومدينة نخل، إنه يجرى العمل حالياً في تنفيذ عملية إنشاء 25 منزلاً بدوياً، إلى جانب إنشاء مشغل وورشة صيانة وورش حرفية ومسجد في تجمع الشياحه التابع لمركز ومدينة نخل محافظة شمال سيناء، وذلك بتمويل من بيت الزكاة والصدقات المصري بالأزهر الشريف، وذلك ضمن تطوير تجمع الشياحة بالمركز، والذي يتضمن اقامة مشروعات للاستفادة من مياه السيول والأمطار فى منطقة وسط سيناء باستخدامها فى الرى والزراعة والاستخدامات الأخرى .. الى جانب اقامة مزرعة سمكية عليها .


وأشار رئيس مركز ومدينة الحسنة إلى أنه تم توجيه حاتم عبد الحميد رئيس قرية الجفجافة، بالمرور على العبارات والصدادات والحواجز ومجارى السيول في نطاق قرية الجفجافة والقيام بمرور مياه السيول في مقارنتها الطبيعية وصولاً إلى سدود التخزين، وذلك للتأكيد علي انتهاء العمل بها ، بما يحقق الهدف من إقامتها وذلك لحماية  المنشآت ومنازل المواطنين بدائرة القرية من مخاطر  مياه السيول وقت حدوثها.


وكانت محافظة شمال سيناء، قد أعلنت  أن فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والمشرف على بيت الزكاة والصدقات المصرى، وافق على تمويل دراسة لامكانية الاستفادة من مياه السيول بالمحافظة باستخدامها فى الرى والزراعة والاستخدامات الأخرى، وضمان حماية المدن خاصة العريش العاصمة والحسنة ونخل بوسط سيناء من مخاطر السيول .


وقد تم إيفاد لجنة من بيت الزكاة والصدقات المصرى إلى منطقة وسط سيناء لدراسة إمكانية الاستفادة من مياه السيول وتلافى مخاطرها على المحافظة، والتنسيق مع وزارة الرى وتكليف معهد الموارد المائية فى العريش بإعداد دراسة علمية تتضمن حصر احتياجات مركزى الحسنة ونخل بوسط سيناء من الخزانات والآبار والسدود لأعمال التنمية، والحماية من مخاطر السيول بنطاق محافظة شمال سيناء.


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