ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شبورة وأمطار على 6 مناطق بالجمهورية.. حالة الطقس اليوم

الخميس 04/مارس/2021 - 09:17 ص
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود اليوم، الخميس، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء.


وتكون حالة الرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري، تنشط أحيانا على القاهرة الكبرى، ومعتدلة على السواحل الشمالية، نشطة على السواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.


وبالنسبة للظواهر الجوية المصاحبة، يتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من "بلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش" على فترات متقطعة "60% تقريبا"، وسقوط أمطار خفيفة على مناطق من مطروح والإسكندرية ورشيد على فترات متقطعة "40% تقريبا"، كما تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.


وحول حالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمرة مضطربة، وارتفاع الموج فيه ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.


وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر 

العظمى الصغرى
القاهرة 21 11
الإسكندرية 19 13
وادى النطرون 20 11
طنطا 20 11
شبين الكوم 21 12
دمنهور 20 12
بلطيم 20 13
مطروح 18 12
السلوم 19 08
سيوة 19 08
بورسعيد 19 12
دمياط 19 12
الزقازيق 21 12
المنصورة 20 11
الاسماعيلية 21 10
السويس 21 11
العريش 18 09
رفح 17 09
رأس سدر 21 12
نخل 17 07
نويبع 20 15
طابا 20 12
كاترين 14 05
الطور 20 12
شرم الشيخ 22 15
الغردقة 22 14
مرسى علم 23 15
الفيوم 21 10
بنى سويف 21 10
المنيا 21 09
أسيوط 21 08
سوهاج 22 09
قنا 22 10
الأقصر 22 10
أسوان 23 11
ادفو 23 11
أبوسمبل 22 12
الوادى الجديد 21 10
شلاتين 25 15
أبو رماد 25 15
حلايب 24 16
رأس حدربة 24 17
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الأرصاد: طقس الغد معتدل نهارا بارد ليلا والصغرى 12

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد غدا وأمطار على 13 منطقة بالجمهورية

بيان مهم من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء

سقوط أمطار وشديد البرودة.. الأرصاد تحذر من طقس الخميس

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد غدًا بأمطار غزيرة

الأرصاد تحذر: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم.. الملاحة مضطربة والأمطار غزيرة

ترشيحاتنا

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم.. فيديو

في عيد ميلاده .. معلومات لا تعرفها عن جمال عبد الناصر

شريف عبد المنعم: أفعال كهربا تغلق حسابه مع الأهلي

عماد متعب: رحيل مهاجم الأهلي كان خطأ .. وأسرتي كلها أهلاوية

اليوم .. أولى جلسات محاكمة ريناد عماد في الاعتداء على قيم المجتمع

لن تصدق عمرها .. شاهد عاملا يعثر على مفاجأة أسفل بلاط المطبخ .. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخص يعثر على وعاء أثري بملايين الجنيهات في سوق خردة بسعر بخس.. صور

بيتر الألمانية تطرح كورسا الهجينة بالسوق المصري .. صور

إصدار جديد داخل الأسواق المصرية.. شيري تيجو 8 موديل 2021.. صور