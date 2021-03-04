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جامعة عين شمس: منحة مالية بقيمة 25 ألف جنيه لطلبة الماجستير والدكتوراه.. تفاصيل

الخميس 04/مارس/2021 - 10:40 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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شيرين عادل
قال الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن الجامعة أطلقت 10 منح هى نتاج تعاون ما بين وزارتى التعليم العالى والتضامن.


وأوضح "صالح"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية مصر الأولى، أن إجمالى 10 منح مقدمة لكليات الطب، والصيدلة، والهندسة، والعلوم، والزراعة، على أن تقدم منحتين لكل كلية للباحثين بمجال الماجستير والدكتوراه بقيمة 25 ألف جنيه لكل باحث.


وأضاف أن المنحة تقدم للطلبة وليس للمعيدين أو الدكاترة بالكلية، لافتا إلى أن هذه المنحة تعد عملا ممتازا، بالإضافة لاهتمامها بدعم الباحثين وتنشيط البحث العلمى والدارسين.


وأوضح أن معايير اختيار المتقدمين تتم بناءً على إعلان للجنة العلمية ب الكليات ويطلبون منهم 4 والذين يتم تصعيدهم على مستوى ويتم عمل سيمنار واختيار الطلبة من الكليات، مشيرا إلى أن نصف قيمة المنحة تصرف فى بداية البحث أما الباقى يصرف مع انتهاء البحث، بالإضافة لصرف 1000 جنيه شهريا لمدة عام لباحثى الماجستير، أما الدكتوراه فيصرف 2000 جنيه شهريا لمدة عامين.




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