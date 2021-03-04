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برلمان

حنفي جبالي يرسل برقية تهنئة لأبو الغيط بمناسبة تجديد الثقة

الخميس 04/مارس/2021 - 10:55 ص
حنفى جبالى رئيس مجلس
حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
أرسل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب برقية تهنئة إلى السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، بمناسبة تجديد الثقة له لفترة جديدة أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية.  
             
وجاء في نص البرقية "أتقدم باسمي، واسم نواب الشعب، بخالص التبريكات، بمناسبة تجديد ثقة وزراء الخارجية العرب، لتوليكم منصب أمين عام الجامعة ‏العربية".

 وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن هذا التجديد يعد تتويجًا لسجل حافل ظهرت نتائجه واضحة جلية على صفحة أعمالكم ‏زهاء أكثر من أربعة عقود فى ردهات ودروب الدبلوماسية، والعلاقات الدولية.‏

وأضاف رئيس مجلس النواب أن هذه الثقة التي أنتم أهل لها إنما هي تأكيدًا واعترافًا بدور مصر وريادتها؛ ‏باعتبارها دُرة العقد، وقلب العروبة.‏

وأردف: "هذه الثقة تقديرًا لخبراتكم المتراكمة لتستكملوا مسيرتكم ‏المُثمرة فى القيام بدور منشود للم الشمل العربى، والعمل على توحيد المواقف ‏العربية؛ للتصدى لما يُحاك للأمة من مؤامرات، وبذل ‏الجهود لتعزيز أُطر التعاون العربى المشترك".

وأختتم رئيس مجلس النواب البرقية قائلا: "وفق الله خطاكم، وأعانكم على ما حُمِّلتم".
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