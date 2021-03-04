عضو مجلس الأعمال: زيارة الرئيس السيسي للسودان توثيق للعلاقات بين القاهرة والخرطوم

أكد محمد حربى عضو مجلس الاعمال المصرى السودانى ان الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسي يوم السبت القادم ضمن سعى الرئيس السيسي داخل القارة الإفريقية وسعيه الدائم حول إقامة علاقة وطيدة مع هذه الدول في إطار تحقيق التنمية الشاملة المستدامة وإدارة قطاعات الدولة بطريقة مثلي تهدف إلي الإرتقاء والنهضة لحياة المواطنين.





وأضاف حربى في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن تعاون مع مصر مع السودان في إنشاء طريق الربط البري (كيب تاون) سيجني ثمار إقتصادية وإستثمارية ضخمة من شأنها إفساح المجال التجاري و زيادة فرص التصدير فالدولة تحتاج إلي الدخول بأسواق تجارية لضخ إنتاجها الوفير، فضلا عن إستقطاب الإستثمارات وتوفير فرص عمل للشباب.









وأشار حربى أن العلاقات المصرية السودانية وثيقة الصله وتربطها علاقات تجارية واستثمارية فى تزايد مستمر ودائمة البحث عن سبل تطوير العلاقات المشتركة بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة التعاون التجاري والصناعى.





واشار إلى أن الجانبين حرصين على إزالة جميع التحديات التي قد تقف حائلًا أمام انسياب حركة التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين.





ونوه إلى حرص القيادات السياسية في مصر والسودان على تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين لترقى لمستوى طموحات الشعبين الشقيقين، لافتا إلى أن الزيارة المرتقبة للرئيس عبد الفتاح السيسى للسودان تعد ركيزة أساسية لإحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين.