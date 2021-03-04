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سيارات

رسميا إنتاج سيارات النصر الكهربائية E70 بداية 2022 .. تعرف على سعر ومواصفات أول طراز

الخميس 04/مارس/2021 - 12:03 م
سيارات النصر الكهربائية
سيارات النصر الكهربائية E70
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اشرف عطية
أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أن شركة النصر للسيارات ستعود للعمل وبدء انتاج السيارات الكهربائية فيها سيكون في الربع الأول من عام 2022  بعد توقف دام لأكثر من 13 عاما. 

بدأت شركة النصر للسيارات عملها في عام 1960 حيث تم إنتاج قرابة 384 ألف سيارة طوال 50 عاما قبل وقف الإنتاج في عام 2009 و تسعى شركة النصر هذة الفترة للعمل في مجال إنتاج السيارات الكهربائية حسب توجهات السوق العالمي وتم الاتفاق مع شركة دونج فينج الصينية لتصنيع سيارات كهربائية في مصر . 

شركة دونج فينج الصينية لديها خبرة كبيرة في مجال إنتاج السيارات الكهربائية وستتعاون مع شركة عريقة مثل شركة النصرو التي تعتبر أيضا من الشركات التي لها باع طويل في تصنيع السيارات في مصر علي مر السنوات الماضية. 

وأوضحت شركة النصر للسيارات المواصفات والقدرات الفنيّة للسيارة الجديدة E70 والتي من المقرر إنتاجها خلال 2022، حيث تتمتع السيارة بقدرة عالية تصل لـ147 حصان وسرعة قصوى تصل لـ150 كيلو متر في الساعة، ويمكن للسيارة الكهربائية الجديدة E70 السير من 400 كيلو متر حتى 500 كيلو متر في الشحنة الواحدة مما يشير إلى أن E70 تتمتع بمدي كهربائي عال يضاهي الماركات العالمية مثل هيونداي و فولكس فاجن.

سيتم شحن  السيارة الكهربائية  نصر E70 بالكامل من الصفر في وحتي 100 % في مدة أقصاها 8 ساعات و ستباع بسعر يبدأ من 320.000 جنيه مصري حتي 360.000 جنيه مصري لأعلي فئة.

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