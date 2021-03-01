لمحبي المغامرات.. نيسان تكشف عن نسخة جديدة بقدرات كهربائية E-NV200

تعتبر شركة نيسان واحدة من أبرز شركات تصنيع السيارات حول العالم، و يرجع تاريخ تأسيسها الى عام 1933، واتخذت مدينة يوكوهاما اليابانية مقرًا لها، ومن خلال تاريخها الطويل و الممتد استطاعت أن تقدم العديد من الاصدارات، التي تنوعت بين فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، و فئة السيدان، و الهاتشباك، و النسخ الخاصة بالطرق الوعرة.

ويبدو ان نيسان على موعد اخر في عالم السيارات الكهربائية، حيث كشفت عن نسختها الاختبارية الجديدة كليًا E-NV200، التي تأتي بتعزيزات خارجية و داخلية جعلتها تنفرد بالعديد من المفاهيم، و زودت بخلايا لشحن الطاقة الشمسية تم تثبيتها على الناحية العلوية لسقف السيارة، تتمكن في شحن حزمة الطاقة بقوة 220 فولت.

وجاءت السيارة بتصميم كبير نسبيًا و مصابيح انسيابية، بالاضافة إلى مصابيح ضباب غائرة، بالاضافة إلى مصد معدني امامي، مدعوم بكشافات ثنائية، وعجلات رياضية كبيرة الحجم يتوسطها جند معدني باللون الأسود، و باب جانبي للدخول إلى مقصورة السيارة إلى جانب الأبواب الثنائية الأمامية.

وأشارت التقارير الى أن القوة الكهربائية للألواح المستخدمة، تجعل للسيارة تقوم بالعديد من المهام والقدرات الداخلية، و توفر المنظومة الكهربائية المستخدمة عنصر الراحة وتقليل الضوضاء، الناتج عن صوت المحرك و مهام علبة التروس، و ستلعب دورًا مهمًا في حماية البيئة من أضرار الانبعاثات.

وتضم السيارة من الداخل، كمبيوتر رحلات مدمج عبر شاشة لعرض الوسائط المتعددة، و خاصية التحكم في المناخ، بالاضافة إلى لوحة العدادات الخاصة بالسائق، وخاصية المفتاح الذكي، و من المتوقع أن تأتي السيارة بالعديد من مواصفات السلامة والأمان، بالاضافة إلى تمتعها بمساحة داخلية تتسم بالرحابة.