لمحبي المغامرات.. نيسان تكشف عن نسخة جديدة بقدرات كهربائية E-NV200

تعتبر شركة نيسان واحدة من أبرز شركات تصنيع السيارات حول العالم، و يرجع تاريخ تأسيسها الى عام 1933، واتخذت مدينة يوكوهاما اليابانية مقرًا لها، ومن خلال تاريخها الطويل و الممتد استطاعت أن تقدم العديد من الاصدارات، التي تنوعت بين فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام SUV، و فئة السيدان، و الهاتشباك، و النسخ الخاصة بالطرق الوعرة.
ويبدو ان نيسان على موعد اخر في عالم السيارات الكهربائية، حيث كشفت عن
نسختها الاختبارية الجديدة كليًا E-NV200، التي تأتي بتعزيزات خارجية و
داخلية جعلتها تنفرد بالعديد من المفاهيم، و زودت بخلايا لشحن الطاقة الشمسية تم
تثبيتها على الناحية العلوية لسقف السيارة، تتمكن في شحن حزمة الطاقة بقوة 220
فولت.
وجاءت السيارة بتصميم كبير نسبيًا و مصابيح انسيابية، بالاضافة إلى مصابيح
ضباب غائرة، بالاضافة إلى مصد معدني امامي، مدعوم بكشافات ثنائية، وعجلات رياضية
كبيرة الحجم يتوسطها جند معدني باللون الأسود، و باب جانبي للدخول إلى مقصورة
السيارة إلى جانب الأبواب الثنائية الأمامية.
وأشارت التقارير الى أن القوة الكهربائية للألواح المستخدمة، تجعل للسيارة تقوم بالعديد من المهام والقدرات الداخلية، و توفر المنظومة الكهربائية
المستخدمة عنصر الراحة وتقليل الضوضاء، الناتج عن صوت المحرك و مهام علبة التروس،
و ستلعب دورًا مهمًا في حماية البيئة من أضرار الانبعاثات.
وتضم السيارة من الداخل، كمبيوتر رحلات مدمج عبر شاشة لعرض الوسائط
المتعددة، و خاصية التحكم في المناخ، بالاضافة إلى لوحة العدادات الخاصة بالسائق، وخاصية المفتاح الذكي، و من المتوقع أن تأتي السيارة بالعديد من مواصفات السلامة والأمان، بالاضافة إلى تمتعها بمساحة داخلية تتسم بالرحابة.