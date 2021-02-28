مواصفات وأسعار نيسان التيما في السوق السعودي.. صور





وبالنسبة لوسائل الامان فالسيارة تحتوي على خصائص امان عديدة مثل خاصية الركن الذاتي ، الفرامل الاوتوماتيك ، تنبيه ذكي للسائق عند التشتت ، وحصلت على فئة بلاتينوم على شاشة رؤية محيطية .