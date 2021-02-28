مواصفات وأسعار نيسان التيما في السوق السعودي.. صور

وصلت نيسان التيما موديل 2021 إلى السوق السعودي،وفي هذا التقرير نستعرض إمكانايات ومواصفات السيارة،و تتمتع السيارة من الداخل بشبك أمامي على شكل V لتصبح أكثر سلاسة ، مع النصابيح الامامية ، ومصابيح LEDتمتد إلى الجوانب بالإضافة إلى قاعدة عجلات اطول من مقدمة وخلفية اكثر حيث نجد غطاء محرك اكثر انخفاضا في المقدمة .
ومن الداخل تتمتع بتصميم داخلي فائق ، حيث يضفي الكروم المطفي على السيارة الكثير من الفخامة والاناقة ، بجانب التقنيات المتطورة حيث نرى لوحة عريضة لأجهزة القياس الرقمية ذات قياس 7 بوصة .
ومن الداخل تتمتع بتصميم داخلي فائق ، حيث يضفي الكروم المطفي على السيارة الكثير من الفخامة والاناقة ، بجانب التقنيات المتطورة حيث نرى لوحة عريضة لأجهزة القياس الرقمية ذات قياس 7 بوصة .
وبالنسبة لوسائل الامان فالسيارة تحتوي على خصائص امان عديدة مثل خاصية الركن الذاتي ، الفرامل الاوتوماتيك ، تنبيه ذكي للسائق عند التشتت ، وحصلت على فئة بلاتينوم على شاشة رؤية محيطية .وتستمد السيارة قوتها بخيارين من المحركات الأول محرك 4 سلندر سعة 2.5 لتر ، وقوة 188 حصان و244 نيوتن.متر من عزم الدوران، والثاني محرك 4 سلندر سعة 2 لتر تيربو بقوة 248 حصان وعزم دوران 380 نيوتن.متر،
ويبدا سعر السيارة في السوق السعودي من 97 الف ريال