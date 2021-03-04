كيف أعرف أن الله راض عنى؟ أمين الفتوى يجيب

تلقى الشيخ محمد وسام، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء عبر "فيس بوك" تقول صاحبته: "كيف أعرف أن الله راض عنى؟".





وأجاب "وسام" عن السؤال قائلا: تعرفى أن الله راض عنك إذا شعرتى أنك راضية عن الله، وتدركى أن كل أقداره عليك خير، وأن تتحققى من "الحمد لله رب العالمين" أى لا أحمدك على أقدارك علىَّ فقط، بل على أقدارك وربوبيتك للعالمين كلهم، فكل ما تفعله خير.





وأوضح "وسام" أنه إذا حصل القدر وجاء القضاء وقابله الإنسان بالرضا، كلما كان هذا القضاء لمصلحته.





وأضاف أن الإمام الجنيد " من أئمة الهدى " سئل "كيف أعرف أن هذا الذى قدره الله على من البلاء" أى أنه غضب من الله أم أنه تكفير للسيئات ورفع للدرجات، فقال: بما تلقى به هذا البلاء فإن قابلت هذا البلاء بالرضا والتسليم فاعلم أنه لرفع درجاتك ولتكفير سيئاتك، وإن قابلته بالسخط والاعتراض فاعلم أنه غضب من الله.





