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أخبار العالم

النائب العام الإسرائيلي: الجنائية الدولية لا تملك صلاحية لفتح تحقيق ضدنا

الخميس 04/مارس/2021 - 11:42 ص
النائب العام الإسرائيلي
النائب العام الإسرائيلي افيحاي مندلبيت
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سمر صالح
قال النائب العام الإسرائيلي افيحاي مندلبيت إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تمتلك اية صلاحية بأن تقرر فتح تحقيق ضد إسرائيل

وقال مندلبيت في بيان :"هذا الموقف حصل على تأييد من قبل دول رئيسية وخبراء قانونيين هامين، لكن غالبية القضاة في قرارهم وايضا المدعية العامة في بيانها اختاروا تجاهل ادعاءات قانونية هامة طرحت في هذا السياق". 

وبرأيه :"في قرار هيئة القضاة، وايضا في بيان المدعية العام يعترفون بان مواضيع اساسية مرتبطة بصلاحية القضاء للمحكمة الدولية بقيت بدون حسم، هذا الأمر بحد ذاته يدل الى اي مدى القرار بالمضي بالتحقيق بخصوص اسرائيل خاطئ وخال من اي اساس قضائي متين، والذي يتطلبه اسلوب المدعية نفسها من اجل المضي قدما بالامر". 

وأشار مندلبيت الى ان "اسرائيل دولة ديموقراطية قوية لديها نظام قضائي مستقل ومهني وهي ملتزمة بالقيم الاساسية للقانون الدولي وتسير بموجبها " واعتبر ان قرار الجنائية الدولية تدخلا بالسيادة الاسرائيلية.

واعتبر مندلبيت ان فتح التحقيق ضد اسرائيل "يمس بشرعية عمل المحكمة واهدار لمواردها بدل الاهتمام بالانتهاكات التي ترتكبها دول غير ديموقراطية لا تحترم القضاء". 

وأعلنت وزارة القضاء الإسرائيلية أن "المستشار القضائي مع طاقم من وزارات مختلفة يتابعون عن كثب التطورات بشأن المحكمة الدولية منذ فترة طويلة وهم جاهزون لمواجهة كافة التطورات الممكنة على بشأن المحكمة، وهم مستمرون بمساعدة حكومة اسرائيل بتوفير دفاع قانوني شمل والدعم المطلوب في مواجهة اي تهديد ضد مواطني اسرائيل ينشأ من المحكمة الدولية". 
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