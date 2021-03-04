السفير الصينى: الدول العربية قدمت أكثر من 10 ملايين من الكمامات والمواد الطبية لنا.. فيديو

قال السفير الصينى بالقاهرة، لياو ليتشيانج، إن الكثير من رؤساء الدول العربية، وجهوا رسالة دعم الى مستشار الدولة ووزير الخارجية الصينى، خلال مكافحة جائحة فيروس كورونا وقدمت الدول العربية اكثر من 10 ملايين من الكمامات والمواد الطبية للتصدى لفيروس كورونا.









وأشار السفير الصينى، خلال مؤتمر صحفى، أنه صور ابناء الشعب العربى الفيديوهات وسجلوا الاغانى للتشجيع الجانب الصينى على مكافحة كورونا مما اثر على نفوس الشعب الصينى ودعمه.





وتابع ان الدول العربية اخذت خطوات حيادية لدعم جهود مكافحة الجائحة وتبادل الرئيس الصينى الرسائل والمكالمات الهاتفية لدعمه المتبادل للعديد من رؤساء الدول العربية تدعمه فى خطته لمكافحة الجائحة.



