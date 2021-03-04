رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتابع أعمال الامتحانات في معاهد المرج

تفقد الشيخ صالح عباس، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، يرافقه الشيخ أيمن عبد الغني وكيل قطاع المعاهد الأزهرية امتحانات صفوف الأول والثالث الإعدادي والثاني الثانوي في معاهد المرج بمنطقة القاهرة الأزهرية.





ويؤدي طلاب الصف الأول الإعدادي الأزهرى امتحان المواد الثقافية، كما يؤدي طلاب الشهادة الاعدادىة امتحان مواد القرآن الكريم والمواد الشرعية، كما يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي.





وخلال جولته اطمأن الشيخ صالح عباس، على اتباع الإجراءات الاحترازية، بداية من الكشف الحراري أثناء دخول الطلاب للمعاهد، والتأكد من ارتداء الكمامات، والتباعد بين الطلاب، وتوافر المطهرات.