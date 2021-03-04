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أخبار البلد

محمد منير: كورونا فرضت على مرشحى الصحفيين ترك الدعاية التقليدية

الخميس 04/مارس/2021 - 01:32 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
قال محمد منير المرشح على عضوية نقابة الصحفيين تحت السن،  في ظل جائحة كورونا وتتطور وسائل التواصل باستخدام كافة الإمكانيات المتاحة كان لابد من البحث عن أفضل طرق للوصول إلى المستهدف وبالتالي فرضت علينا الظروف الحالية استخدام وسائل دعاية غير تقليدية أبرزها الشبكة العنكبوتية لوسائل الإعلام الإلكتروني عبر الإنترنت.

وأضاف محمد منير لـ "صدى البلد" أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعى، لها أكثر من ميزة وتعريف الأعضاء بالمرشحين في ظل إجراءات احترازية ووقائية تحد من اللقاءات الشخصية.

وتجرى نقابة الصحفيين انتخابات التجديد النصفى وعقد اجتماع الجمعية العمومية غدا وذلك فى حال اكتمال النصاب القانونى .

وكانت قد عقدت اللجنة المشرفة علي انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، علي مقعد النقيب، و6 أعضاء مجلس  النقابة، اجتماعا بالمرشحين، والذي اتفق الجميع خلاله على ضرورة سلامة الزملاء من أعضاء الجمعية العمومية من وباء "  كورونا ".

كما تم طرح بديل لإجراء الانتخابات داخل النقابة، علي أن تجرى في شارع عبد الخالق ثروت " محيط المبنى "، وستجري تحت إشراف قضائي كامل " اقتراع وفرز " ،  كما تنبأ الجميع بعدم إتمام الجمعية العمومية التي سيتم الدعوي إليها يوم الجمعة ٥ مارس.


واتفق الجميع خلال الاجتماع أيضا علي أنه ربما تقام الانتخابات في ١٩ مارس الجاري بحضور على الأقل قرابة ٢٥٠٠ عضو جمعية عمومية على،  بالإضافة إلي أنه جاري تحديد مكان الفرز داخل المبنى، ولو اتيح أن يكون  الفرز في مكان الاقتراع سيتم ذلك.

وأكد الاجتماع علي تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة ب " كورونا "، وستكون الدعاية بادوات الحماية " كمامات وكحول "، كما ستكون كل الاقتراحات التي تخرج عن إطار القانون مرفوضة تمامًا.
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