كبار الأهلي يتدخلون لاحتواء أزمة كهربا مع موسيمانى

كشف الإعلامى مهيب عبدالهادى، تطورات أزمة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى داخل القلعة الحمراء بعد قرار إيقافه لمدة شهر مع تغريمه 200 ألف جنيه لعدم الإلتزام .



وكتب مهيب عبدالهادى عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر " قائلا: "محاولات قوية من لاعبي الأهلى الكبار لاحتواء أزمة كهربا داخل الفريق".





وعلى الجانب الأخر ، وجه الإعلامى أحمد شوبير، نصيحة إلى محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بعد فرمان الـ 200 ألف جنيه واستبعاد لمدة شهر من خوض أى مباراة مع الفريق.





وقال شوبير: "أنصح كهربا بإنه يلحق نفسه ويغير من طريقته وأسلوبه داخل الأهلى، هذه ليست أول غرامة لكهربا والأهلي مرر أزمة المونديال بعد خروج كهربا والشحات من الفقاعة الطبية عقب السلام على الجماهير لأن اللاعبين لم يكونوا يعلموا بهذا الأمر" .





وأضاف: "كهربا طيب جدا وودود لكن فجأة يتغير وتحدث له حالة عندما يتم تغييره في مباراة أو يجلس على دكة البدلاء، ما حدث أن موسيماني معتاد السلام على اللاعبين بعد المباريات، وفي مباراة طلائع الجيش الأخيرة اتجه ليسلم عليه".





وتابع: "أسلوب كهربا مع موسيمانى لم يكن لطيفا ولم يعجبه واشتكى للإدارة.. والأهلي عنده نظام وانضباط ورغم أن كهربا اعتذر بعدها وأقر بغلطه، لكن حدث ما يشبه القطيعة بين موسيماني وبين كهربا وجهاز الكرة اتخذ القرار".



