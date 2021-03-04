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فن

تفاصيل أحدث كليبات روبي واحدة جديدة

الخميس 04/مارس/2021 - 02:38 م
روبي
روبي
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محمد نبيـل
تطلق النجمة المصرية روبي أغنية وفيديو كليب "واحدة جديدة"، مشاركةً منها في مبادرة شركة "فيكتوري لينك" التي تستعرض القصص الملهمة في حياة السيدات وتُظهر التحديات التي تواجههن.


تأتي المبادرة باسم "واحدة جديدة" لتلقي الضوء على قوة النساء وقدرتهن على مواجهة الظروف الصعبة وعدم الاستسلام لها.

 

يدور الكليب حول امرأة تواجه محنة نفسية تغير مجرى حياتها، ورغم تلك الصعوبات والتحديات فإنها تتحدى ذاتها وتقرر تغيير رؤيتها للحياة، وتحويل لحظات الألم إلى طاقة يمكن من خلالها الوصول إلى السعادة والثقة بالذات.


تم تصوير الفيديو كليب بأداء درامي راقٍ وبمشاركة الفنان ماجد الكدواني، وبالتعاون مع شركة "تالنت ميديا" المنتجة للفنانة روبي لصاحبها المنتج وليد منصور ليتم إطلاقه أول مارس بالتزامن مع يوم المرأة العالمي.
 

الكليب برؤية فنية للكاتب أحمد مراد، ومن إخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير عمر أبو دومة، كلمات منة القيعي، وألحان عزيز الشافعي، تصميم الأزياء سارة أنسي، ستايلات مايا حداد، وتصميم فني للديكور كريم الحيوان، إنتاج فني شريف الاشقر، وتصميم لوجو المبادرة كريم آدم.


كما تتضمن مبادرة "واحدة جديدة" إطلاق حملة على منصات التواصل الاجتماعى باسم # امتى_وازاي_وليه؟ لتشجيع السيدات على مشاركة قصص نجاحهن، حيث تقوم من خلالها لجنة تحكيم مكونة من نخبة من سيدات الأعمال المؤثرات والناجحات باختيار 10 من صاحبات القصص المؤثرة لعرض قصصهن في احتفالية كبرى تضم العديد من الشخصيات العامة والمشاهير، بالإضافة إلى تكريمهن وتقديم جوائز رمزية لهن. 
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