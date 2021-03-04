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أخبار العالم

لليوم الثالث.. الكويت تسجل أكبر عدد إصابات بـ كورونا منذ بداية الجائحة

الخميس 04/مارس/2021 - 02:38 م
الكويت تسجل أكبر
الكويت تسجل أكبر عدد إصابات بـ كورونا منذ بداية الجائحة
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دعاء أبوهشيمة
سجلت الكويت، اليوم الخميس، أعلى عدد إصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" منذ بداية الجائحة؛ وذلك لليوم الثالث على التوالي.

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 1716 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، ليصبح إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ بداية الأزمة 196,497 حالة.

وأشارت الصحة الكويتية إلى تسجيل 8 حالات وفاة خلال آخر 24 ساعة، وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق، اليوم، شفاء 1125 إصابة في الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 183321 حالة. 

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا): إن "عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 167 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بالمرض، ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 12071 حالة".

وأضاف السند أن عدد المسحات التي تم إجراؤها في الساعات الـ24 الماضية بلغ 11208 مسحات، ليبلغ مجموع الفحوصات 1822389 فحصًا، مشيرًا الى أن نسبة الإصابات لعدد المسحات خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 31ر15 في المئة. 

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني وكل ما من شأنه الإسھام في احتواء انتشار الفيروس. 
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