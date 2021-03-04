إيناس كامل فى دراما رمضان بـ 4 وجوه.. تفاصيل

حالة من النشاط والتألق تعيشها الفنانة إيناس كامل، حيث تشارك فى دراما رمضان المقبل بـ 4 أعمال دفعة واحدة، وتقدم فى كل مسلسل شخصية مختلفة عن الأخرى.





وأولها مسلسل "كوفيد 25" مع النجم يوسف الشريف، والمخرج أحمد نادر جلال، تأليف انجى علاء، انتاج شركة سينرجى، وتلعب من خلاله النجمة دورا مؤثرا ومهما، وتظهر فى دور دكتورة فى مجال الفيروسات، وأعربت إيناس كامل عن سعادتها بالتعاون مع المخرج أحمد نادر جلال، واصفة إياه بالمخرج المتميز والهادىء والمخضرم، وأيضا النجم يوسف الشريف، موضحة أن "كوفيد 25" يعد التعاون الثالث الذى يجمعها بيوسف الشريف، إذ سبق وقدمت معه مسلسل "لعبة إبليس" وعرض فى عام 2015، ومسلسل "الصياد" الذى عرض عام 2014، وأشارت الى أنها تجهز حاليا للشخصية استعدادا لبدء التصوير.

وتشارك النجمة إيناس كامل أيضا فى حدوتة "حتة منى" مع النجمة الهام شاهين، بمسلسل "حكايتها"، وتظهر إيناس فى 5 حلقات بشخصية مؤثرة ومختلفة عن جميع الشخصيات التى تلعبها فى المسلسل، موضحة أنها تحب التعاون مع المخرج حسام على، مخرج المسلسل، والذى يبذل مجهودا كبيرا لإخراج عمل مختلف ومميز يليق بالجمهور.





وأشارت إيناس كامل إلى أنها انتهت من تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "القاهرة كابول" المقرر عرضه أيضا فى شهر رمضان المقبل، حيث تظهر كضيفة شرف خلال الأحداث، وتقوم بدور إعلامية مع الفنان فتحى عبد الوهاب، والنجمين طارق لطفى وخالد الصاوى.

وتقدم إيناس كامل دورا محوريا فى مسلسل "النمر" مع النجم محمد إمام، والمخرجة شيرين عادل، للمؤلف محمد صلاح العزب، إنتاج سينرجى، موضحة أنها تلعب ضمن الأحداث دور فتاة تتزوج من الفنان بيومى فؤاد، مؤكدة أن أبعاد الشخصية تحمل مفاجآت كثيرة للجمهور، وعبرت إيناس عن سعادتها أيضا بالعودة للتعاون مع المخرجة شيرين عادل والتى سبق وقدمت معها مسلسل "الريان"، مؤكدة أن جميع شخصياتها فى المسلسلات مختلفة وغير مكررة وهذا ما شجعها على قبول الأدوار.