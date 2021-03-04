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توك شو

قوته 6.2| أثار مدمرة خلفها زلزال قوي ضرب اليونان .. فيديو

الخميس 04/مارس/2021 - 04:50 م
زلزال ضرب اليونان
زلزال ضرب اليونان
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هاني حسين
عرضت فضائية " العربية "  تقرير يرصد حجم الدمار الهائل الذي خلفه زلزال مدمر ضرب اليونان بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر .

وأظهرت اللقطات ضرر بالغ في العقارات والوحدات السكنية بسبب شدة قوة الزلزال.
 
وأوضح التقرير أن حوالي 1500 شخص خرجوا من منازلهم بسبب تضررها، وقامت السلطات بوضعهم  مؤقتا في ساحات ملعب محلي، كما تم إغلاق المدارس في المنطقة التي ضربها الزلزال.

وأعلن المعهد الجيوديناميكي في أثينا أن زلزالًا بقوة ست درجات ضرب منطقة تقع شمال غرب مدينة لاريسا وسط اليونان، ولم ترد تقارير عن وقوع ضحايا أو خسائر.

وأوضح المعهد، أن الزلزال وقع على عمق 20 كيلومترا في منطقة تبعد عن مدينة لاريسا ب24 كيلومترا.
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