أنصار ترامب يهددون باقتحام مبنى الكونجرس .. تفاصيل

ذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن إجراءات أمنية مشددة تمت اليوم الخميس، أمام مبنى الكونجرس وحوله، بعد تهديدات باقتحامه.





وحسب الوكالة الأمريكية، كشفت الاستخبارات عن "مؤامرة محتملة" من قبل جماعة مسلحة تريد اقتحام مبنى الكابيتول مرة أخرى، بعد شهرين من قيام حشد من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب بمهاجمته في محاولة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز الرئيس جو بايدن في انتخابات الرئاسة.





وقالت الوكالة، إن التهديد يبدو مرتبط بنظرية مؤامرة يمينية متطرفة، يروج لها بشكل أساسي مؤيدو QAnon الداعمة لـ ترامب، وأنه سيصعد مرة أخرى إلى السلطة في 4 مارس وإزاحة الديمقراطيين من مناصبهم.





وتضمنت المناقشات عبر الإنترنت التي حددتها السلطات والاستخبارات الأمريكية، ما قاله أعضاء مجموعة Three Percenters، وهي ميليشيا مناهضة للحكومة، بشأن مؤامرات محتملة ضد مبنى الكابيتول اليوم الخميس، وفقًا لاثنين من مسؤولي إنفاذ القانون اللذين لم يُسمح لهما بالتحدث علنًا ولم يعلنا عن هويتهما.





وجاء التهديد في الوقت الذي تعرضت فيه شرطة الكابيتول ووكالات إنفاذ القانون الأخرى لانتقادات شديدة من الكونجرس في جلسات استماع هذا الأسبوع بشأن سوء تعاملها مع أحداث الشغب التي وقعت في 6 يناير.





وأكدت شرطة الكابيتول في بيان، أنها على علم بأي تهديدات محتملة تجاه أعضاء الكونجرس أو المبنى، وهي على استعداد لأي مواجهة".