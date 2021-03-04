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توك شو

يصعب اكتشافها.. تقنية خطيرة للتزييف عن طريق الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل

الخميس 04/مارس/2021 - 05:51 م
تقنية التزييف العميق
تقنية التزييف العميق
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هاني حسين
عرضت فضائية "العربية"  تقريرا  عن مخاطر تقنية للتزييف تسمى التزييف العميق والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تزييف مشاهد وصور وفيديوهات لم تحدث من الأساس.

وقال هنري أجدر خبير في تقنية التزييف العميق إن هذه التكنولوجيا لن تزول وثمة عدد هائل من وقائع الاستخدام السلبي والخبيث لتلك التكنولوجيا.

وأوضح التقرير أن الخبراء قلقون من هذه التقنية ويعتبرونها تؤثر على مصداقية  الشخصيات الحقيقية كما يمكن استخدام تلك التقنية لاستهداف النساء من خلال تزييف مقاطع لهن، ومن الصعب اكتشاف تزييفها.

وأشار التقرير إلى فيديوهات انتشرت على تطبيق تيك توك للنجم الأمريكي توم كروز وهو يقوم بخدع سحرية وتبين فيما بعد أنها مفبركة بشكل متقن عن طريق تقنية التزييف العميق.
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