مصر للطيران تسير اليوم 58 رحلة جوية.. اعرف أبرز الوجهات الدولية

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران ، علي مدار اليوم الخميس، رحلاتها إلى 58 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 4748 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.





وتنطلق 58 رحلة جوية بمعدل 40 رحلة دولية إلى كل من بغداد، بيروت، اكرا، لاجوس، ندچمينا، كازابلانكا، تونس، أبوچا، الدوحة، أبوظبي، لندن، موسكو، باريس، اسطنبول، دبي، روما، نيويورك، البحرين، الخرطوم، عمان، الشارقة ، مسقط، اديس ابابا، چوهانسبرج، و 12 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر و أسوان و مرسي علم و طابا، و 6 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 4748 راكبا.





وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.





كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.