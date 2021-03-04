هل أُخرج الزكاة مالا أم أشتري بها شنط رمضان ؟ الإفتاء تجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال " لدي فلوس زكاة أخرجها فى رمضان هل أوزعها مالا أم اشترى بها شنط رمضان؟.





ورد "عثمان"، قائلًا: إن كان موعد الزكاة حل وهو فى رجب فلا تأجلها لرمضان حتى يكون الثواب أكبر، ولكن إن حل موعد الزكاة فى رجب فأخرجها فى رجب أفضل.





وأشار إلى أن الثواب تأخذه فى رمضان أو غير رمضان لأنك تؤدي فريضة عليك مثلها مثل الصلاة، فالصلاة فى أول الوقت أفضل وأحسن من تأخيرها.





وتابع: أن الأفضل أن تملك الفقير مالًا وإن كنت إعطيته مواد عينية فهذا جائز أيضًا ولكن أن تعطيه المال أفضل له لأنه ربما تكون أعطيته طعام وهو لديه طعام ويكون محتاجا لشيء آخر كسداد دين عليه أو شراء دواء يحتاجه.



