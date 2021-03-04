اجتماع بين جالاتا سراي والاتحاد التركي بسبب مصطفى محمد ..تفاصيل

أكد تقرير صحفي، أن نادي جالاتا سراي سيستأنف على طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو، في المباراة التي أقيمت، أمس الأربعاء، ضمن الجولة 28 من بطولة الدوري التركي، وانتهت بخسارة جالاتا سراي 1-2.





وحسب موقع "Akasm" التركي، أن اليوم كان هناك اجتماع بين مصطفى جنكيز ونهاد أوزدمير في مقر الاتحاد التركي لكرة القدم، لتنسيق بعض الأمور الخاصة بمشاركة الفرق في دوري أبطال أوروبا، واستمر لمدة ساعة.





واشتكى جنكيز حكم مباراة جالطة سراي وأنقرة جوجو، وأكد أن فريقه تعرض للظلم خلال المواجهة.





وقال مصطفي جنكيز رئيس نادي جالاتا سراي في تصريحات لوكالة "دوغان" التركية، قائلا: "طرد مصطفى محمد فكرة شيطانية، ومن اتخذ هذا القرار لا يرحم".





وتابع: "هناك أخطاء تحكيمية يُعاني منها كل فريق في الدوري التركي، لكن هناك حملة واضحة ضد جالطة سراي، ولذلك اعتبر قرار طرد مصطفى محمد مخططا ضدنا وليس خطأ عاديًا من جانب الحكم".





وذكرت صحيفة " takvim"، أن إدارة جالاتا سراي ستستأنف على طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو، لمنع إيقافه، حيث ترى إدارة النادي أن تدخل المهاجم المصري لا يستحق بطاقة حمراء من الأساس.





وأكدت الصحيفة، ان اتحاد الكرة التركي سيحيل واقعة مصطفى محمد إلى لجنة الانضباط، اليوم الخميس، على أن تصدر العقوبة ضده غدا الجمعة، بعدها يتم النظر في استئناف جالاتا سراي.





وأشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه مصطفى محمد في الدقيقة 57 بعد ضربه لاعب أنقرة جوجو بالكوع.





وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 7 مباريات حتى الآن في مسابقتي الدوري والكأس، سجل خلالها 6 أهداف.



