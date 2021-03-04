ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

المقاولون عن تحمل تكاليف المسحات: لماذا لم تطالبنا اللجنة الخماسية بالدفع ..خاص

الخميس 04/مارس/2021 - 06:22 م
المقاولون العرب
المقاولون العرب
Advertisements
محمد رشاد
قال محمد عادل المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إن إدارة ذئاب الجبل برئاسة محسن صلاح  لم تتخذ قرارا نهائيا حول قرار اتحاد الكرة المصري بتحمل الأندية تكاليف مسحات كورونا قبل خوض أي مباراة فى الدوري المصري.

وأضاف محمد عادل فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن اتحاد الكرة أرسل خطابات للأندية أكد خلالها على ضرورة إجراء مسحة لكل فريق قبل 48 ساعة من المباراة، على أن يتم إرسال نتائج المسحات إلى الجبلاية قبل 24 ساعة من موعد المواجهة، وفي حالة عدم إجراء المسحات سيتم فرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه على كل لاعب.

وأردف عادل أن الأمر أصبح فيه شئ من لي الذراع ، لم نتخذ قرار نهائي بشأن الأمر، ما يحدث أمر غير معقول ، حتى الآن نحن معترضين على الدفع، ولو افترضنا أن الأمر مُدرج في اللائحة لماذا لم تطالبنا اللجنة الخماسية بالدفع؟!".

جدير بالذكر أن اتحاد الكرة طالب أندية الدوري الممتاز بدفع تكاليف إجراء المسحات السابقة مع تحمل التكلفة في المباريات المقبلة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

فرج عامر: الجنايني أبلغني بتحمل الفيفا لتكاليف المسحة

المقاولون العرب: لسنا مسئولون عن خطأ الجبلاية.. وتحملنا تكلفة مسحات كورونا مرفوض

اتحاد الكرة يخاطب أندية الدوري لتحمل تكاليف مسحات كورونا.. المصري البورسعيد: نعاني ماليا.. الإسماعيلي: ليس لدينا أموال ندفعها.. والمقاصة: القرار يعكس حالة تخبط

اتحاد الكرة: أندية الدوري على علم مسبق بتحملها تكاليف مسحات كورونا

المقاولون العرب: فوجئنا باللجنة الثلاثية تطالبنا بـ 3 ملايين جنيه ولا نملك سوى 3 آلاف

قرار غير رسمي.. اتحاد الكرة يلغي مسحات الدوري ويجهز خطة حال ظهور إصابات

ترشيحاتنا

متجوزة ومخلفة 7 .. حكاية مقتل زوج عربي على يد زوجته وعشيقها في الجيزة

السيسي يصدر قرارا بترقية اللواء كمال عامر لرتبة فريق فخري ومنحه وشاح النيل

البيت الأبيض يقطع البث عن بايدن أثناء حديثه عن كورونا

طريقة علاج منزلي للغدة الدرقية .. بديلًا للأدوية

مصرع 3 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة على الطريق الدولي بجنوب سيناء

دعاء النبي عندما كان يشكو حاله الى الله.. ردده يفرج همك

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها في مصر.. مقارنة بين شيري تيجو 7 و8 موديل 2021 بالأسعار| صور

ورم الأذن بعد التخريم.. كل ما تودين معرفته

حب وشغل.. خبراء يكشفون عن البرج الأكثر حظا في مارس