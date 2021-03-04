ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

عميد آداب القاهرة: امتحانات الدراسات العليا دون مشاكل

الخميس 04/مارس/2021 - 08:02 م
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
Advertisements
مريم عزت
كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، عن أجواء اليوم السادس من امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية بالإضافة إلى امتحانات طلاب الدراسات العليا. 

وقال شريف شاهين لـ صدى البلد، إن اليوم السادس من امتحانات الفصل الدراسى الأول وامتحانات طلاب الدراسات العليا، سار بشكل طبيعي دون أى مشكلات واجهت الطلاب. 

وأجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية للاطمئنان على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يؤدي الامتحانات نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات جامعة القاهرة.

وتفقد الوزير ورئيس الجامعة، أعمال الامتحانات بكلية طب قصر العيني، ورافقهما خلال الجولة  الدكتورة هالة صلاح عميدة الكلية.

واطمأن الوزير على سير أعمال الامتحانات في مختلف اللجان، مؤكدًا أهمية تذليل العقبات التي تواجه الطلاب خلال الامتحانات، ومشيدًا بدور إدارة الجامعة في تحقيق الانضباط والانتظام أثناء سير الامتحانات بمختلف الكليات، وتوفير كافة السبل للطلاب لأداء الامتحانات بشكل منظم.
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

شاهد| حريق هائل بمصنع كرتون في العاشر من رمضان

مصرع 7 أشخاص غرقًا في سقوط سيارة بنهر النيل بأسيوط

روسيا تزف بشرى جديدة بشأن كورونا.. فيديو

الإمارات على موعد مع ظاهرة كونية في 14 مارس

مرتضي منصور يعلن مفاجأة مدوية مساء اليوم

الرئيس السيسي ناعيا كمال عامر : معلمي وأستاذي وقائدي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار فيات تيبو الشكل الجديد موديل 2021| صور

نشرة المرأة والصحة.. هاني الناظر : 5 مؤشرات لـ رحيل كورونا .. لوك جديد وجذاب لـ يسرا .. أطعمة تنقص الوزن أسرع

بعد طرحها في مصر.. مقارنة بين شيري تيجو 7 و8 موديل 2021 بالأسعار| صور