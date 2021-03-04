عميد آداب القاهرة: امتحانات الدراسات العليا دون مشاكل

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، عن أجواء اليوم السادس من امتحانات الفصل الدراسى الأول بالكلية بالإضافة إلى امتحانات طلاب الدراسات العليا.





وقال شريف شاهين لـ صدى البلد، إن اليوم السادس من امتحانات الفصل الدراسى الأول وامتحانات طلاب الدراسات العليا، سار بشكل طبيعي دون أى مشكلات واجهت الطلاب.





وأجرى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية للاطمئنان على بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة القاهرة وتطبيق الإجراءات الاحترازية، حيث يؤدي الامتحانات نحو 270 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات جامعة القاهرة.





وتفقد الوزير ورئيس الجامعة، أعمال الامتحانات بكلية طب قصر العيني، ورافقهما خلال الجولة الدكتورة هالة صلاح عميدة الكلية.



