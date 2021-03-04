قطعة استثنائية.. متحف اللوفر يسترد درعا مسروقا منذ 38 عاما

نجحت إدارة متحف اللوفر بـ فرنسا في استرداد قطعة أثرية مسروقة منذ حوالي 38 عاما، بعد رحلة بحث طويلة.

وفقا لشبكة بي بي سي البريطانية، استعاد متحف اللوفر قطعتين من درع عصر النهضة الإيطالي المفقود منذ فترة طويلة، بعد 38 عامًا من سرقتهما.





وتم التعرف على الخوذة المزخرفة ودرع الصدر من قبل خبير عسكري في بوردو، وطُلب منه تقييم سعرها لعائلة، ولكن ما زالت تحقق الشرطة في كيفية وصول الأسرة إلى هذه المتعلقات.





يتميز هذا الدرع بتاريخ طويل، حيث صُنع بين عامي 1560 و 1580 في ميلانو الإيطالية، وتبرعت به عائلة روتشيلد في عام 1922 ليتم عرضه بالمتحف، ولكن لا يزال الغموض يحيط بعملية السرقة التي حدثت في 31 مايو 1983.





يُعتقد أن الخوذة الاحتفالية وصفيحة الصدر صُنعا في ورشة ميلانو بين عامي 1560 و 1580، وقال فيليب مالجويرس، كبير أمناء متحف اللوفر للأعمال الفنية التراثية: "كنت متأكدًا من أننا سنراهم مرة أخرى في يوم من الأيام، لكن لم أكن أتخيل أبدًا أن الأمر سينجح بشكل جيد للغاية وسيكونون في فرنسا وسيظلون معًا".





وقال مدير المتحف، جان لوك مارتينيز، : "هذه قطع استثنائية تنتمي إلى مجموعة البارونة دي روتشيلد وتم التبرع بها لمتحف اللوفر عام 1922"، وأثيرت الشكوك حول أهمية القطع في يناير الماضي، بعد أن استأجر بائع المزاد خبيرا في الآثار العسكرية الفرنسية لتقييم القطع التي ورثتها عائلة بوردو.





ومن المعروف أن المتحف الأكثر زيارة في العالم ليس غريبًا على التعامل مع الأشياء المسروقة، حيث تسببت سرقة لوحة الموناليزا، في إحداث ضجة دولية في عام 1911، وتم استردادها بعد عامين عندما حاول السارق بيعها إلى تاجر تحف في فلورنسا.





وفي حادث سرقة آخر وقع في عام 1976، تسلق 3 لصوص سقالات خارج المتحف، وحطموا نافذة وسرقوا السيف المرصع بالألماس المستخدم في تتويج الملك تشارلز العاشر عام 1824، ولا يزال السيف مفقودًا حتى الآن.