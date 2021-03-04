لأصحاب الدراجات النارية.. نصائح مهمة لكم على الطريق

تعتبر الدراجات النارية هي وسيلة نقل ثقيلة نسبيا، وتتحرك بسرعة عالية، لذلك ينبغي على مستخدميها اتباع أقصى درجات الحذر والانتباه عند قيادتها، ولذلك تجنبا لحوادثها المروعة.

وفي هذا السياق قدم خبراء السيارات مجموعة من النصائح الهامة لأصحاب الدراجات النارية من أجل قيادة آمنة:1- يجب ارتداء كافة معدات الأمان، والسلامة، مثل الخوذة مع حزام الأمان وقيادة الدراجة بسرعة معقولة، وعدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.2-ضرورة التركيز عند قيادة الدراجة النارية في المناطق العمرانية، والتي لاتزال تحت الإنشاء، أو مناطق الحفريات.3-ضرورة التوقف عدة مرات للاستراحة عند السفر لمسافة طويلة، وخاصة عند الشعور بالتعب، ولكن من الأفضل وجود سائقين للدراجة لكي يتناوبان القيادة عليها.4-القيادة برقي، وذوق، يجب ترك مسافة أمان مع السيارات على الطريق، مع ضرورة تنظيف المرايا، والزجاج الأمامي الواقي بشكل مستمر.5- ضرورة تشغيل الأنوار الأمامية والخلفية للدراجة مع اقتراب الشمس من المغيب.6- يجب بقدر الإمكان تجنب السرعات العالية، خاصة إن الدراجات تختلف عن السيارات في صعوبة السيطرة عليها من خلال الفرامل.7-ضرورة ترك مسافة بينك وبين السيارات خاصة في الزحام وعدم القيادة بين الأتوبيسات وسيارات النقل حتى لا تتعرض إلى أي تصادم على الطريق.