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حوادث

ضبط عصابة تخصصت فى سرقة الدراجات النارية من قائديها بالإكراه بالمطرية

الجمعة 19/فبراير/2021 - 01:12 م
المتهمين عقب ضبطهم
المتهمين عقب ضبطهم
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كتب محمد صبري
تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية من قائديها بالإكراه .

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم إستغاث بهم سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان وقرر بأنه حال سيره بالمركبة "التوك توك" قيادته بمنطقة سكنه إستوقفه ٣  أشخاص وطلبوا منه توصيلهم لمحل البلاغ ، وفور وصولهم فوجئ بقيامهم بتهديده بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم والإستيلاء على مركبة "التوك توك" كرهًا عنه ولاذوا بالفرار .

على الفور قامت القوة بتتبع خط سير هروب المتهمين حتى تمكنت من ضبطهم حال إستقلالهم مركبة "التوك توك" المستولى عليها ، وبحوزتهم (عدد  2 سلاح أبيض ) المستخدمان فى إرتكاب الواقعة .

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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