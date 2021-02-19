ضبط عصابة تخصصت فى سرقة الدراجات النارية من قائديها بالإكراه بالمطرية

تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية من قائديها بالإكراه .





وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم إستغاث بهم سائق مركبة "توك توك" ، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان وقرر بأنه حال سيره بالمركبة "التوك توك" قيادته بمنطقة سكنه إستوقفه ٣ أشخاص وطلبوا منه توصيلهم لمحل البلاغ ، وفور وصولهم فوجئ بقيامهم بتهديده بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم والإستيلاء على مركبة "التوك توك" كرهًا عنه ولاذوا بالفرار .





على الفور قامت القوة بتتبع خط سير هروب المتهمين حتى تمكنت من ضبطهم حال إستقلالهم مركبة "التوك توك" المستولى عليها ، وبحوزتهم (عدد 2 سلاح أبيض ) المستخدمان فى إرتكاب الواقعة .



