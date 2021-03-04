الانتهاء من اختيار الأمهات المثاليات بالبحيرة لتكريمهن في عيد الأم

عقدت الدكتورة الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم الخميس، اجتماع مع اللجنة المختصه لاختيار الأمهات المثاليات بالمحافظة لتكريمهن خلال أعياد الجمهورية بعيد الام 2021.





جاء ذلك بحضور الدكتورة فايزه زايد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والدكتورة نيفين الكاتب والدكتورة نجوى خلف والدكتورة راوية مختار، أعضاء مجلس النواب، ممثلى مديريات الشباب والرياضة والاوقاف والثقافة بالبحيرة وممثلى الأزهر الشريف والكنيسة والمجلس القومى للمرأة والجمعيات الأهلية وصندوق جمعية عيد الأسرة وجمعية حماية الاطفال وجمعية تدريب العاملين بميادين الأسرة والطفولة.





وتم استعراض 30 حالة مرشحة للام المثالية من جميع مراكز المحافظة وتم تناول قصص كفاحهن فى تربية أبنائهن بدون ذكر اسمائهن أو محل اقامتهن تحقيقا لمبدأ الشفافية والحيادية حيث انتهت اللجنة إلى اختيار 3 أمهات من المتقدمات بالإضافة إلى أم رعاية بديلة وأم من ذوى الاحتياجات الخاصة ذوى الهمم العالية وام من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الاسرية لارسالهن الى وزارة التضامن الاجتماعى لتكريمهم فى احتفالية الجمهورية ضمن احتفالات عيد الام لعام 2021 بحضور ممثل عن المجلس القومى للمرأة.





ومن جانبه أكد اللواء هشام امنة، محافظ البحيرة، أهمية دور الأم فى إعداد وتربية الأجيال وإعدادهم لحمل لواء البناء والتقدم والنمو بغرس القيم والسلوكيات الإيجابية وتنمية الروح الوطنية وحب الوطن لديهم والعمل على مشاركتهم فى كافة برامج التنمية بالعمل والنجاح والتفوق، مشيرًا إلى تكريم كل ام كافحت من أجل أبنائها لتربيتهم ووضعهم على الطريق الصحيح لهو حق أصيل لها، مؤكدا أنه إذا كانت المرأة نصف المجتمع فالأم هى صانعة المجتمع ورجاله.





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