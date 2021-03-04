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أخبار العالم

قرار سعودي عاجل بشأن خفض إنتاج النفط

الخميس 04/مارس/2021 - 07:24 م
وزير الطاقة السعودي
وزير الطاقة السعودي
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قسم الخارجي
أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الخميس، تمديد الخفض الإضافي لإنتاج النفط بمليون برميل يوميا خلال شهر أبريل.


وارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي الخميس، إذ تلقت الدعم من احتمال اتخاذ منتجي أوبك+ قرارا ضد زيادة الإنتاج في اجتماع مهم يعقد في وقت لاحق اليوم بجانب انخفاض مخزونات الوقود الأمريكية.


وأضافت العقود الآجلة لخام برنت 53 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 64.60 دولار للبرميل بحلول الساعة 05:53 بتوقيت غرينتش، بعد أن ارتفعت ما يزيد على 2% أمس الأربعاء. وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 46 سنتًا أو ما يعادل 0.8% إلى 61.74 دولار للبرميل.


وقالت ثلاثة مصادر في أوبك+ التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها لرويترز إن المجموعة تدرس تمديد تخفيضات الإنتاج حتى أبريل بدلا من زيادة الإنتاج، إذ أن التعافي في الطلب على النفط ما زال هشا بسبب أزمة فيروس كورونا.


وكانت السوق تتوقع أن تخفف أوبك تخفيضات الإنتاج بنحو 500 ألف برميل يوميا اعتبارا من أبريل  وأن تُنهي السعودية، أكبر منتج في أوبك، خفضا طوعيا لإنتاجها قدره مليون برميل يوميا إضافية.


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