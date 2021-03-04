%98.7 نسبة الحضور بالامتحانات بجامعة عين شمس





وأضاف الدكتور احمد جلال خلال تصريحاته لصدي البلد ان الكلية تتخذ كافة الاجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا بين الطلاب منوها انه لم يتم اكتشاف اي حالات كورونا بين الطلاب حتي الان .





وأشار عميد زراعة عين شمس الي أنه يوجد تنسيق كامل مع الإدارة الطبية بالجامعة من أجل تواجد الكوادر الطبية المدربة على التعامل فى حال وجود طالب مصاب ليتم تحويله بعدها لعمل التحليل اللازم، فإذا ثبت عدم حمله للفيروس يسمح له باستكمال باقى الامتحانات منوها انه سيتم تفعيل لجان الأزمات في كل مبنى من مباني الامتحانات وتخصيص غرفة خاصة بالطلاب المشتبه فيهم أو من لديهم أزمة صحية طارئة.





وأكد الدكتور احمد علي إلزام جميع الطلاب وهيئة اعضاء التدريس بارتداء الكمامة وتقليل عدد الطلاب داخل قاعات الامتحانات مع تعقيمها باستمرار.

قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس انه تخطي نسبة الحضور بامتحانات الفصل الدراسي الاول كبيرة قد تتخطي حاجز 98.7 في المائة مشيرا الي ان نسبة الحضور مثل السنوات الماضية.