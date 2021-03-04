محافظ كفر الشيخ: الدولة ضربت أروع الأمثلة في التصدي لفيروس كورونا.. صور

شهد مستشفى قلين المركزي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم، إقبالًا من المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لتلقي لقاح فيروس كورونا المسجد.





وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الدولة المصرية ضربت أروع الأمثلة في المواجهة والتصدي لفيروس كورونا منذ اللحظة الاولى، بفضل الرعاية والدعم المتواصل والمتابعة المستمرة لرئيس الجمهورية وبفضل تضافر جهود كافة أجهزة الدولة.





وأشاد محافظ كفر الشيخ، بالوعى لدى المواطنين فضلًا عن المشاركة المجتمعية الفاعلة لمؤسسات المجتمع المدني، معربًا عن شكره وتقديره للفرق الطبية، التي تتعامل مع حالات الإصابة بــ"كورونا"، تقديرًا لمجهوداتهم ودورهم الكبير فى مواجهة هذا الفيروس اللعين.





وناشد محافظ كفر الشيخ، جموع المواطنين بسرعة التسجيل لتلقى اللقاح لحمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا، مشيدًا بالمواطنين الذين أقبلوا لتلقي اللقاح، ووجدوا كل التيسيرات من بداية مراجعة الأسماء بحجرة مخصصة ومعدة الكترونيًا، وبعدها يتوجه المواطن لإجراء الكشف الطبي عليه.



