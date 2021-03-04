تنشيط السياحة تنظم جولة تعريفية لمؤثري السوشيال ميديا المصريين

نظمت هيئة تنشيط السياحة زيارة تعريفية إلى محافظة جنوب سيناء لعدد من المؤثرين المصريين الذين يتمتعون بعدد كبير من المتابعين علي منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لتنمية الوعي السياحي والأثري لدي المواطنين حيث يتمتع هؤلاء المؤثرون بمتابعين تتراوح أعدادهم ما بين 500 ألف واثنين مليون متابع.





جاء ذلك في إطار استكمالا لخطة وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في تنظيم زيارات ورحلات تعريفية لمشاهير المدونين والمؤثرين الأجانب والمصريين والعرب.





وأوضح المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن تلك الزيارة تأتي في إطار اهتمام الوزارة بتحديث آليات الترويج والتسويق والاستعانة بالمدونين والمؤثرين المصريين باعتبارهم شركاء في عملية الترويج السياحي لمصر، وإشراك المجتمع وخاصة الشباب في بناء الصورة الذهنية الإيجابية للمقاصد والمنتجات السياحية المختلفة وتشجيعا للسياحة الداخلية.





وقد اصطحبهم خلال هذه الزيارة المهندس أحمد يوسف والدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بالمجلس الأعلى للآثار في جولة سياحية بمدينة شرم الشيخ وسانت كاترين للتعرف على متحف شرم الشيخ الجديد وأبرز المعالم والمقاصد السياحية والأثرية بسانت كاترين، حيث قامت الهيئة بإعداد برنامج سياحي تثقيفي مميز بهدف التوعية السياحية والأثرية ونشر أكبر قدر ممكن من المعلومات للمجتمع المصري عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهؤلاء المؤثرين.





وتضمن البرنامج زيارة دير سانت كاترين وعدد من المعالم السياحية، مثل شجرة العليقة الملتهبة المقدسة، والوادي المقدس طوى، والمكتبة، ومنطقة العجل الذهبي، ومنطقة النبي هارون، ومساكن الخديوي عباس حلمي، ومساكن العمال والجنود، بالإضافة إلى زيارة السوق المحلي للإطلاع على المنتجات اليدوية التراثية لابناء المدينة والمنتجات الصحية الطبيعية التي تشتهر بها المنطقة، وذلك للترويج لهذه الصناعات التقليدية ودعما للمجتمع المحلي، وقد تم خلال الزيارة الالتزام بتطبيق الإجراءات احترازية وضوابط السلامة الصحية في كافة الأماكن السياحية والأثرية.





وقد أعرب هؤلاء المؤثرين عن مدى اعجابهم بمقتنيات متحف شرم الشيخ وأثنوا على الربط بين مُنتجي السياحة الشاطئية والثقافية من خلال المتحف، كما حرصوا على توثيق زيارتهم من خلال التقاط العديد من الصور والفيديوهات ونشرها على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة الخاصة بهم والتي تتمتع بعدد كبير من المتابعين.





وخلال الزيارة التقى المهندس أحمد يوسف والدكتور أسامة طلعت وهؤلاء المؤثرين باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والذي أبدى ترحيبه بهم وأثنى على مجهودات وزارة السياحة والآثار للدفع بالحركة السياحية من داخل وخارج مصر وتنمية الوعي السياحي والأثري لدي فئات المجتمع المختلفة، مؤكدا على دعم المحافظة لهذه المجهودات بكافة الطرق.



