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تعليم

شهر رمضان .. زراعة عين شمس توفر 2 طن بلح بأسعار مخفضة

الخميس 04/مارس/2021 - 09:04 م
بلح مغلف
"بلح مغلف"
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حسام الفقي
قال الدكتور احمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إن الكلية وقعت بروتوكول تعاون مع كلية الزراعة جامعة جنوب الوادي، لبيع 2 طن بلح مغلف باجود الانواع وباسعار مخفضة، ويمكن الشراء من خلال منافذ بيع كلية الزراعة .

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وأضاف في تصريحات لموقع صدي البلد، أن الكلية سوف توفر عدة سلع من الخضروات واللحوم بأسعار أقل من السوق لمحاربة الغلاء، قبل حلول شهر رمضان.

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وأكد جلال ان الكلية لم تقتصر علي بيع الخضروات واللحوم البلدي فقط ولكن لديها منتجات من عسل النحل الذي يقوم بإنتاجه مركز الدراسات والإستشارات الزراعية التابعة للكلية من خلال مركز نحل العسل ومنتجاته والذي يعتمد علي نظام تغذية خاص من مراعٍ طبيعية بعيدة عن ملوثات المبيدات أو أية ملوثات أخري ومن أهمها عسل نحل الموالح وزهرة البرسيم.

وتابع  ان منتجات نحل العسل من عسل النحل النقي، عبارة عن رحيق الأزهار بعد أن قامت الشغالات السارحة بجمعه من الأزهار وحولته شغالات الخلية إلي رحيق مختوم بعد عمليات انضاج داخل العيون السداسية ثم تختم عليه بطبقة رقيقة من الشمع الصافى لتخزينه في الأقراص الشمعية.


شهر رمضان .. زراعة عين شمس توفر 2 طن بلح بأسعار مخفضة
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