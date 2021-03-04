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تعليم

رئيس جامعة حلوان: دعم الابتكار وتوسيع نطاق البحوث العلمية

الخميس 04/مارس/2021 - 09:00 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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حسام الفقي
تنظم وحدة دعم البحث العلمى بجامعة حلوان العديد من الدورات التدريبية عبر تطبيق زووم، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد القصاص مدير وحدة دعم البحث العلمى ومستشار البحث العلمى لقطاع الدراسات العليا بجامعة حلوان. 


وصرح الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان أن ورش العمل الافتراضية والدورات التدريبية التي تنظمها الجامعة تهدف إلى دعم منظومة البحث العلمى، والإبداع والابتكار لتطوير وتوسيع نطاق البحوث العلمية. 


وأضاف نجم أن مخرجاتها البحثية تهدف لتقديم حلولًا للمشاكل التي يواجهها المجتمع، وتمكين مقومات التميز في البحث العلمي، بما يساهم فى النهوض بالبحث العلمى ويعود على الجامعة بتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات الدولية.

 
وتأتى هذه الدورات التدريبية والورش انطلاقا من حرص الجامعة على النهوض بالبحث العلمى، وتعد ورشة العمل مخصصة للمهتمين بالبحث العلمي والإحصاء.
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