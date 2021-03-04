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يعتمد على الصوت ويتيح مشاركة 5 آلاف فرد.. اعرف تطبيق كلوب هاوس

الخميس 04/مارس/2021 - 09:17 م
تطبيق كلوب هاوس
تطبيق كلوب هاوس
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إسراء صبري
قال وليد حجاج، خبير أمن المجتمعات، إن كلوب هاوس تطبيق يحتوي على مميزات غير متواجدة في التطبيقات الأخرى، منها قدرة الأميين على استخدامه، لأنه يعتمد على التسجيلات الصوتية وليس الكتابة.

وأكمل "حجاج" خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": التطبيق لم يقدم أي شيء مختلف من وجه نظري غير أنه قام بتحويل فكرة تطبيق زووم الذي يعتمد على الفيديو إلى صوت، منوها إلى أن التطبيق يتيح مشاركة 5 ألاف فرد مرة واحدة.

وأوضح طارق طه، أحد مستخدمى كلوب هاوس، أن كلوب هاوس قدم طريقة تواصل مختلفة عن المعتادة وهو يمثل فكرة راديو تفاعلي، معقبا: التطبيق يتكون من غرف دردشة من أجل طرح أي فكرة وتناولها.

وأكملت شيرين عويس، أحد مستخدمي كلوب هاوس، أن ما يميز كلوب هاوس أن الكل يأخذ وقتا معينا من أجل التحدث دون التدخل أحد، متابعة: الكل يحترم أراء الجميع، مسترسلة: الوزراء والنواب يشاركوننا في تلك الغرف من أجل التحدث وطرح المشاكل.

وأضاف أحمد فتحي رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر، أن تطبيق كلوب هاوس يحقق هدف الشراكات، من خلال عرض الأفكار والمنتجات وآليات التفكير المختلفة، إضافة إلى أن التطبيق يتيح التعرف على شخصيات وجنسيات مختلفة.
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