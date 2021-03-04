زياش وفيرنر يقودان تشكيل تشيلسي أمام ليفربول بالبريميرليج

أعلن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي، عن تشكيل فريقه لمباراة ليفربول المقرر لها مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع 29 من الدوري الإنجليزي.
ويلعب تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: ميندي
خط الدفاع: أزبليكوتا – كريستينسن – روديجير - جيمس
خط الوسط: جورجينيو – كانتي – بن تشيلويل
خط الهجوم: حكيم زياش – تيمو فيرنر – ماسون ماونت
ويتواجد تشيلسي بالمركز الخامس وبرصيده 44 نقطة، فيما يتواجد ليفربول في المركز السادس وبرصيده 43 نقطة.
ويلعب تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من:
حراسة المرمى: ميندي
خط الدفاع: أزبليكوتا – كريستينسن – روديجير - جيمس
خط الوسط: جورجينيو – كانتي – بن تشيلويل
خط الهجوم: حكيم زياش – تيمو فيرنر – ماسون ماونت
ويتواجد تشيلسي بالمركز الخامس وبرصيده 44 نقطة، فيما يتواجد ليفربول في المركز السادس وبرصيده 43 نقطة.