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بين الناس

القابضة للمياه تستجيب لشكوى سكان التقسيم السياحي بالقناطر الخيرية

الخميس 04/مارس/2021 - 09:57 م
صدى البلد
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مصطفى كرم

استجابت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لشكوى سكان التقسيم السياحي بالقناطر الخيرية المنشورة بموقع صدى البلد عن انتشار مياه الصرف الصحي بالشارع.


وقالت القابضة في بيانها لـ صدى البلد إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي  بالقليوبية أفادت انه لا توجد اي اعطال بخطوط الصرف الصحي، والمشكلة بوصلات الصرف الخاصة بالعمارات والشركة ليست جهة اختصاص بها.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

القابضة للمياه تستجيب لشكوى سكان التقسيم السياحي بالقناطر الخيرية
القابضة للمياه تستجيب لشكوى سكان التقسيم السياحي بالقناطر الخيرية
القابضة للمياه تستجيب لشكوى سكان التقسيم السياحي بالقناطر الخيرية
القابضة للمياه تستجيب لشكوى سكان التقسيم السياحي بالقناطر الخيرية
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