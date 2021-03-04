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أخبار العالم

بسبب استفزازات تركيا.. طلب عاجل من قبرص لـ ألمانيا

الخميس 04/مارس/2021 - 10:55 م
علم تركيا
علم تركيا
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شيماء مصطفى
أكد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، أنه طلب من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إبلاغ تركيا وقف استفزازاتها تجاه بلاده.

جاء ذلك خلال المحادثات التي تمت بينه والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، لمناقشة القضية القبرصية.

وقال أناستاسيادس في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الخميس، "مناقشة طويلة ومثمرة مع المستشارة أنجيلا ميركل.. وافق على أهمية الاجتماع غير الرسمي لـ 5+1 في أبريل ، وكذلك الحاجة إلى التوصل إلى حل متفق عليه لقضية قبرص ضمن معايير الأمم المتحدة".

وعقد الرئيس القبرصى، اجتماعًا مرئيًا مع ميركل، لمناقشة القضية القبرصية والمؤتمر غير الرسمى القادم الذى سيعقده الأمين العام للأمم المتحدة بشأن قبرص والتحضير من أجل نجاح المؤتمر فى إيجاد أرضية مشتركة لاستئناف محادثات التسوية القبرصية.

جاء ذلك قبل ساعات فقط من زيارة وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الذي جاء لتقييم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا من قبل المجلس في وقت لاحق من مارس.
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