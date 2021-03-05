ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

التعليم العالي تعلن عن منح مقدمه من جامعة «أكاديمية دبلوماسية أذربيجانية»

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:00 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
Advertisements
نهلة الشربيني
أعلنت الإدارة العامة للبعثات أن سفارة جمهورية أذربيجان بالقاهرة أفادت أن جامعة أكاديمية دبلوماسية أذربيجانية ” تعلن عن منح لقبول الطلاب لدرجة البكالوريوس والماجستير لعامى2021-2022.

وأوضحت الإدارة أن التخصصات للبكالوريوس كالآتى:

- العلاقات الدولية والاجتماعية

- العلاقات الدولية

- إدارة الأعمال

- الإقتصاد

- علوم الحاسب

- هندسة الحاسوب

- تكنولوجيا المعلومات
كما اشارت إلى أن التخصصات للماجستير كالآتى:

- السياسة الاجتماعية

- العلاقات الدولية والدبلوماسية

-إدارة الأعمال

- إدارة تعليم

واكدت أن آخر موعد للتقديم هو 1/4/2021، كما يمكن الحصول على مزيد من المعلومات عن المنح المقدمة من خلال الموقع الالكترونى التالى :ـ

https://ssb-prod.ec.ada.edu.az/PROD/bwskalog.p_DisploginNon?612776828579
https://www.ada.edu.az/en/admissions/financial-aid

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن تنفيذ هذه المنح.



وكانت قد اعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفاد المكتب الثقافى المصرى  بروما  بأن جامعة SCUOlA NORMALE DI PISA ببيزا  قد فتحت باب التقدم للحصول على منح دراسية للالتحاق ببرنامج الدكتوراه  للعام الأكاديمى 2021/2022 ومنها عدد 5 منح مخصصة للسادة الدارسين الحاصلين على شهادات جامعية من خارج ايطاليا.



بينما للإطلاع على كافة شروط التقدم والتخصصات المتاحة ومواعيد تلقى طلبات التقدم الخاصة بكل تخصص الرجوع للموقع الإلكتروني الموضح بعد:
https://www.sns.it/en/admissions/phd/how-to-apply-for-the-phd-courses

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من الحكومة الصينية لمرشحى برنامج IMPH

15 يناير.. آخر موعد للحصول على الدكتوراة من الهند في هذه التخصصات

التعليم العالي تعلن عن منح جديدة خارج مصر.. تفاصيل

البحث العلمي تعلن عن منح جديدة مقدمة من جامعة UNICAMILLUS بروما.. تفاصيل

بداية الأسبوع المقبل.. آخر موعد للتقديم للحصول على الدكتوراه من الهند

الفرصة الأخيرة للتقديم للحصول على الدكتوراة من الهند.. غدا

ترشيحاتنا

مجموعة الموت.. صدام عربي بين شباب بلوزداد والهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

اليورو بـ 18.96 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة فى البنك الأهلى

بعد تصديق الرئيس.. زيادة رسوم السيارات 6% سنويا فى قانون المرور

رامز حفظ الله يعلن استعداده لتمثيل منتخب مصر

محمد وهند.. قصة زواج شاب ببطلة من ذوي القدرات: حلمي الرئيس يحضر فرحي.. فيديو

أحمد حسن يعلن موافقة أروابارينا على ضم فرجاني ساسي لـ بيراميدز

Advertisements

بعد تصديق الرئيس.. زيادة رسوم السيارات 6% سنويا فى قانون المرور

انخفاض ملحوظ..تعرف على أسعار الذهب اليوم الجمعة

الحرارة تصل لـ 30 درجة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدًا

محسن عبد المسيح.. مكنش العشم يا زمالك والخطيب ضحك علينا وحزين على الإسماعيلي.. فيديو وصور

قبل انطلاقها الأحد.. وزير التعليم يكشف تفاصيل امتحانات الإعدادية

بفستان أزرق .. ليلي أحمد زاهر تستعرض أناقتها في حفل زفاف دينا داش

10 مارس نهاية موعد إنذار بن شرقي لإدارة الزمالك.. تفاصيل

انتهاء حضانة الطفل بعد بلوغه سن 15 سنة.. مشروع قانون الأحوال الشخصية

بعد تأكيد الأطباء الوفاة .. مفاجأة في جثة شاب يكتشفها طبيب التشريح

شوبير يكشف تطورات جديدة ومهمة عن أزمة كهربا وموسيماني

تفاصيل صدام الــ3 دقائق بين موسيماني وكهربا .. وموقف اللاعب من البقاء بالأهلي

أخبار الرياضة.. تغريدة مثيرة من وكيل محمد صلاح تلمح بقرب رحيله من ليفربول.. بشرى سارة لـ جماهير الزمالك بشأن فرجاني ساسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إثارتها الجدل.. تعرف على تفاصيل إطلالة دينا داش في حفل زفافها

بفستان أزرق .. ليلي أحمد زاهر تستعرض أناقتها في حفل زفاف دينا داش

بعد طرحها في مصر.. تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا ياريس 2021.. صور