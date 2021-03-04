استجابة فورية.. محافظة القاهرة تعلن تطهير مخر السيل بالمعصرة من المخلفات والقمامة

استجابت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ل استغاثة ونداء مواطنى وسكان حى المعصره من امتلاء مخر السيل با لمخلفات والقمامة.





وأكدت أن ذلك في إطار الاستجابة الفورية للمنطقة الجنوبية لاى شكوى او استغاثة وازالة اسبابها خلال 24ساعة، حيث عرض محمود بكرى نائب مجلس الشيوخ استغاثة ونداء مواطنى وسكان حى المعصره قائلا إن الترعة «مخر السيل» امتلأت جنباتها بعد أن أغلقت تمامًا من المخلفات والقمامة بداخلها، مما يعرض المواطنين للامراض والتلوث والاوبئة بهذه التراكمات وقد يتسبب فى ضرر وتلوث بيئى إلى جانب تعرض المنطقة لخطر جسيم فى حال سقوط الامطار او السيول.





وبمجرد علم نائب المحافظ بمحتوى الشكوى وجهت على الفور هانى محروس رئيس حى المعصرة والادارات المعنية والتنفيذية بالحى والمنطقة الجنوبية وبالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الرى بالتوجه بالمعدات واللوادر ورفع جميع المخلفات والتراكمات وتطهير مجرى السيل و البدء فى اعمال النظافة ورفع المخلفات لتطهير مخر السيل بحضور نائب المحافظ ورئيس الحي وبمشاركة الادارات المعنية بالحى والمنطقةالجنوبية .



