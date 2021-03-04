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محافظات

استجابة فورية.. محافظة القاهرة تعلن تطهير مخر السيل بالمعصرة من المخلفات والقمامة

الخميس 04/مارس/2021 - 11:18 م
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة تعلن تطهير مخر السيل بالمعصر من المخلفات
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عبد العزيز جمال
استجابت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية لاستغاثة ونداء مواطنى وسكان حى المعصره من امتلاء مخر السيل بالمخلفات والقمامة.

وأكدت أن ذلك في إطار الاستجابة الفورية  للمنطقة الجنوبية لاى شكوى او استغاثة وازالة اسبابها خلال 24ساعة، حيث عرض  محمود بكرى نائب مجلس الشيوخ  استغاثة ونداء مواطنى وسكان حى المعصره قائلا إن الترعة «مخر السيل» امتلأت  جنباتها بعد أن أغلقت تمامًا من المخلفات والقمامة  بداخلها، مما يعرض المواطنين للامراض والتلوث والاوبئة بهذه التراكمات وقد يتسبب فى  ضرر وتلوث بيئى إلى جانب تعرض المنطقة لخطر جسيم فى حال سقوط الامطار او السيول.

وبمجرد علم نائب المحافظ بمحتوى الشكوى وجهت على الفور هانى محروس رئيس حى المعصرة والادارات المعنية والتنفيذية بالحى والمنطقة الجنوبية وبالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الرى بالتوجه بالمعدات واللوادر ورفع جميع المخلفات والتراكمات وتطهير مجرى السيل والبدء فى اعمال  النظافة ورفع المخلفات لتطهير مخر السيل بحضور نائب المحافظ ورئيس الحي وبمشاركة الادارات المعنية بالحى والمنطقةالجنوبية .

وتم العمل على  رفع  التراكمات والمخلفات بالمنطقة  بالتعاون مع وزارة الرى، وبمشاركة  4 حفارات ونحو 40 سيارة نقل المخلفات، بحمولة 20طن العربة الواحدة، كما أكدت على مواصلة العمل ليلا لسرعة إتمام تطهير المجرى بصورة كاملة.
استجابة فورية.. محافظة القاهرة تعلن تطهير مخر السيل بالمعصرة من المخلفات والقمامة
استجابة فورية.. محافظة القاهرة تعلن تطهير مخر السيل بالمعصرة من المخلفات والقمامة
استجابة فورية.. محافظة القاهرة تعلن تطهير مخر السيل بالمعصرة من المخلفات والقمامة
استجابة فورية.. محافظة القاهرة تعلن تطهير مخر السيل بالمعصرة من المخلفات والقمامة
استجابة فورية.. محافظة القاهرة تعلن تطهير مخر السيل بالمعصرة من المخلفات والقمامة
استجابة فورية.. محافظة القاهرة تعلن تطهير مخر السيل بالمعصرة من المخلفات والقمامة
استجابة فورية.. محافظة القاهرة تعلن تطهير مخر السيل بالمعصرة من المخلفات والقمامة
استجابة فورية.. محافظة القاهرة تعلن تطهير مخر السيل بالمعصرة من المخلفات والقمامة
استجابة فورية.. محافظة القاهرة تعلن تطهير مخر السيل بالمعصرة من المخلفات والقمامة
استجابة فورية.. محافظة القاهرة تعلن تطهير مخر السيل بالمعصرة من المخلفات والقمامة
استجابة فورية.. محافظة القاهرة تعلن تطهير مخر السيل بالمعصرة من المخلفات والقمامة
استجابة فورية.. محافظة القاهرة تعلن تطهير مخر السيل بالمعصرة من المخلفات والقمامة
استجابة فورية.. محافظة القاهرة تعلن تطهير مخر السيل بالمعصرة من المخلفات والقمامة
استجابة فورية.. محافظة القاهرة تعلن تطهير مخر السيل بالمعصرة من المخلفات والقمامة
استجابة فورية.. محافظة القاهرة تعلن تطهير مخر السيل بالمعصرة من المخلفات والقمامة
استجابة فورية.. محافظة القاهرة تعلن تطهير مخر السيل بالمعصرة من المخلفات والقمامة
استجابة فورية.. محافظة القاهرة تعلن تطهير مخر السيل بالمعصرة من المخلفات والقمامة
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