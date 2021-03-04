هاني أبو ريدة يحضر اجتماع IFAB غدا

يحضر غدا الجمعة المهندس هاني أبو ريدة اجتماع IFAB عن طريق تقنية الفيديو باعتباره عضوا بها ضمن 4 أعضاء يمثلون الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإضافة إلى 4 أعضاء آخرين يمثلون الاتحادات الإنجليزية، حيث تتولى الهيئة الكروية تعديل قوانين كرة القدم على مستوى العالم، ويشغل أبو ريدة مقعده في IFAB كعضو دولي ممثلا عن قارة أفريقيا.

ووصل إلى العاصمة المغربية الرباط أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم برفقة هاني أبو ريدة عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف لوضع الاستعدادات الأخيرة للانتخابات التي ستجرى هناك يوم 12 مارس الحالي والتي يسعى من خلالها أبو ريدة للحفاظ على مقعده.





ومن المقرر أن يلحق بهما يوم الأحد المقبل محمد الشواربي وأحمد حسام عوض عضوا الاتحاد المصري ليكتمل الوفد الرسمي الذي سيحضر الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي،



