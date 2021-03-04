ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هاني أبو ريدة يحضر اجتماع IFAB غدا

الخميس 04/مارس/2021 - 11:35 م
هانى ابوريدة واحمد
هانى ابوريدة واحمد مجاهد
Advertisements
يسري غازى
يحضر غدا الجمعة المهندس هاني أبو ريدة اجتماع IFAB عن طريق تقنية الفيديو باعتباره عضوا بها ضمن 4 أعضاء يمثلون الاتحاد الدولي لكرة القدم بالإضافة إلى 4 أعضاء آخرين يمثلون الاتحادات الإنجليزية، حيث تتولى الهيئة الكروية تعديل قوانين كرة القدم على مستوى العالم، ويشغل أبو ريدة مقعده في IFAB كعضو دولي ممثلا عن قارة أفريقيا.

ووصل إلى العاصمة المغربية الرباط أحمد مجاهد رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم برفقة هاني أبو ريدة عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف لوضع الاستعدادات الأخيرة للانتخابات التي ستجرى هناك يوم 12 مارس الحالي والتي يسعى من خلالها أبو ريدة للحفاظ على مقعده.

ومن المقرر أن يلحق بهما يوم الأحد المقبل محمد الشواربي وأحمد حسام عوض عضوا الاتحاد المصري ليكتمل الوفد الرسمي الذي سيحضر الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي،

فيما يتوجه الثنائي أبو ريدة ومجاهد غدا إلى موريتانيا لحضور نهائي الأمم الأفريقية للشباب والاجتماع مع عدد من رؤساء الاتحادات الأهلية الأفريقية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

اتحاد الكرة ينسق مع الجهات المعنية لدعم أبو ريدة في انتخابات الفيفا

اتحاد الكرة يعلن دعم هاني أبوريدة في انتخابات الفيفا

الفيفا يمدد عمل اتحاد الكرة حتى يوليو المقبل

خالد بيومي عن تمديد الفيفا عمل اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة: مبروك علينا

اتحاد الكرة: فتح باب الترشح لانتخابات الجبلاية بعد أولمبياد طوكيو

اتحاد الكرة يخاطب الرياضة بشأن العمل بلائحة النظام الأساسي الجديدة

ترشيحاتنا

إثيوبيا : نرغب في حل يرضي الجميع بشأن سد النهضة

أحمد ناجي: الفرق بين الشناوي ومنصف كبير منذ زمن.. وهذا سبب تعاطفي مع أبوجبل

غرامة 4000 جنيه..عقوبة تجاوز السرعة بقانون المرور

فضيحة حاكم نيويورك .. تقرير: كومو اختار مساعِداته لممارسة الجنس

بعد ضبط أسماك سامة .. الفلاحين توجه رسالة عاجلة للمواطنين

بعد طرده أمام أنقرة جوجو.. مصطفى محمد يفضح عجز جالاتا سراي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابتها بـ كورونا.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري

بملابس رياضية.. أروى تثير الجدل بإطلالة بسيطة

فستان مطرز بالفضي .. أول صور من زفاف دينا داش