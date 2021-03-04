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رياضة

يامن بن ذكري: سعيد بـ الزمالك في تونس

الخميس 04/مارس/2021 - 11:47 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعى وملك موسى
أعرب التونسي يامن بن ذكري لاعب فريق الكرة الأول بالنادي السابق عن سعادته بتواجد الفريق في تونس استعدادا لمواجهة الترجي التونسي بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، مشددا على أنه زملكاوي حتى النخاع، ويعشق النادي وجماهيره.

أضاف بن ذكري أنه يذهب خلف الزمالك في المباريات المهمة.. موضحا أنه كان لزاما عليه التواجد اليوم بتدريب الفريق الأول في ملعب رادس من أجل دعم اللاعبين معربا عن سعادته بروح لاعبي الزمالك.

واختتم بن ذكري تصريحاته بأنه يتمنى مباراة ممتعة يوم السبت موجها التحية لكل جماهير الزمالك.

ويواجه الفريق الأول بالنادي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في تمام السادسة مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة لمنافسات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
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