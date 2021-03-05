ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

عقب سلسلة زلازل قبالة نيوزيلندا.. أمواج تسونامي في المحيط الهادئ

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:06 ص
تسونامي
تسونامي
Advertisements
قسم الخارجي
كشف المرصد الأمريكي، عن ظهور أمواج تسونامي في المحيط الهادئ، عقب سلسلة من الزلازل قبالة نيوزيلندا. 

وأصدرت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ في نيوزيلندا، اليوم الخميس، تحذيرا من وقوع موجات تسونامي. 

وكتب الحساب الرسمي للوكالة: "يجب على الأشخاص الذين يقومون بالإخلاء السير أو الجري أو ركوب الدراجة إذا أمكن لتقليل فرصة الوقوع في حركة المرور". 

وقالت الوكالة إن 3 زلازل تعرضت لها البلاد خلال اليوم، وسط تحذيرات شديدة من إمكانية وقوع موجات تسونامي. 

وكشفت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم الخميس، عن وقوع زلزال ثالث في الجزيرة الشمالية لنيوزيلندا، بقوة 7.8 بمقياس ريختر. 

وضرب زلزالان أحدهما بقوة 7,3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، نيوزيلندا، ما أدى إلى تحذيرات من حدوث تسونامي خطير.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

زلزال بقوة 6.8 بمقياس ريختر يضرب شيلي

زلزال بقوة 5.1 ريختر يضرب شرق اليابان.. ولا تحذيرات من تسونامي

بقوة 6.2 ريختر.. زلزال يضرب جزيرة إندونيسية

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزيرة فانواتو في المحيط الهادئ

زلزال بقوة5.1 ريختر يضرب اليونان

زلزال بقوة 7.3 درجة يضرب نيوزيلندا.. وتحذير من تسونامي خطير

ترشيحاتنا

حكم حضور جنازة غير المسلم.. الإفتاء توضح الرأي الشرعي

غرامة 4000 جنيه..عقوبة تجاوز السرعة بقانون المرور

أب يقطع رأس ابنته الكبرى ويسير بها في الشارع.. فيديو وصور

بعد ضبط أسماك سامة .. الفلاحين توجه رسالة عاجلة للمواطنين

فتاة تعود لوالدتها بعد غياب 14 عامًا .. تفاصيل

إعلان حالة التأهب القصوى بالكابيتول وسط تهديدات باقتحام الكونجرس من جديد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابتها بـ كورونا.. أجمل إطلالات زوجة ماجد المصري

بملابس رياضية.. أروى تثير الجدل بإطلالة بسيطة

فستان مطرز بالفضي .. أول صور من زفاف دينا داش