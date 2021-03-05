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رياضة

تغريدة مثيرة من وكيل محمد صلاح تلمح لانتهاء قصة الفرعون مع ليفربول

الجمعة 05/مارس/2021 - 01:59 ص
محمد صلاح ورامي عباس
محمد صلاح ورامي عباس
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محمد بدران
أثار رامي عباس، وكيل أعمال نجم مصر وليفربول الإنجليزي، "محمد صلاح" جدلًا كبيرا، بعد مباراة الريدز وتشيلسى فى الجولة 27 من الدورى الإنجليزى والتى انتهت بفوز "البلوز" بنتيجة 1 صفر" 

ونشر " الكولومبي رامي عباس" تغريدة عبر موقع "تويتر" دون أن ينطق بكلمة واحدة، بعدما نشر نقطة (.)  تركزت التعليقات بشكل أساسي على مستقبل لاعب منتخب مصر مع ليفربول الإنجليزي.

أجري الألماني يورجن كلوب تبديلين دفعة واحدة خلال مباراة فريقه ليفربول أمام تشيلسي في المباراة التي جمعت الفريقين امس على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وظهرت علامات الاستياء والدهشة على الدولي المصري محمد صلاح أثناء خروجه من الملعب ودخول تشامبرلين بدلا منه بعد مرور 61 دقيقة.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بفارق نقطة وحيدة  عن ليفربول صاحب المركز السادس.


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