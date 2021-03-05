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أخبار البلد

آمن.. كيف يعمل لقاح فيروس كورونا المستجد

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:01 ص
صدى البلد
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محمد غالي

قامت وزارة الصحة والسكان بالاشتراك في الأبحاث الإكلينيكية تحت شعار " من أجل الإنسانية " لمحاولة إيجاد لقاح آمن وفعال ، وقد تمت التجربة بالتشارك مع شركة سينوفارم الصينية ومجموعة G42 الإماراتية لتجربة لقاحين ( من النوع المعطل) على 45 ألف مشارك في 4 دول.

وقد انتهت الدراسة الى ثبوت فعالية اللقاح بنسبة 86 % ، وان نجاحه في توليد أجسام مضادة وصل الى 99 % كما وصلت قدره منعه لحدوث إصابات متوسطة أو عنيفة الى 100 % ، كما لم تحدث أي أعراض جانبية غير متوقعة في مشاركي الدراسة وجميع الأعراض الجانبية التي حدثت هي أعراض متوقعة بنسبة بسيطة الى متوسطة.

وحرصت وزارة الصحة والسكان أن يكون المسار العلمي الدقيق لأختيار اللقاح المناسب للاستخدام في مواجهة فيروس الكورونا المستجد هو المحرك الأساسي للحفاظ على صحة المصريين في ظل تسارع موجة الإصابات عالميا.

وأوضحت وزارة الصحة، كيفية عمل لقاح كورونا، وجاءت كالتالي:-

 

كيفية عمل اللقاح

عندما يخترق جسمنا عامل مسبب للمرض الجديد (فيروس أو بكتريا)،يقوم الجسم مباشرة بتكوين أجسام مضادة خاص بهذا المسبب، فيقضي عليه.

وتوجد العديد من التقنيات التي تستخدم لانتاج اللقاحات في العالم منها ما هو تقليدي ومنها ما هو حديث ولكن تدور معظم تقنيات التصنيع حول نوعين اساسين وهم

اللقاحات المعطلة

وهي تحتوي على الفيروس المنتج مخبريا بعد تدمير الحامض النووي له ومن أشهر أمثلة هذا اللقاح ( لقاح السولك الخاص بشلل الأطفال، لقاح السعار ولقاح الأنفلونزا الموسمية)

 

اللقاحات الحية المضعفة

وهي تحتوي على الفيروس حي ولكن جرى إضعاف الحامض النووي بحيث يصبح قادر على انتاج المناعة ولا يستطيع التسبب في المرض ومن أشهر أمثلته (لقاح شلل الأطفال الفموي سابين ، لقاح الحمى الصفراء ولقاحات الحصبة


 

تقنيات جديدة لتصنيع اللقاح

مع التطور العلمي خصوصا في مجال البيولوجيا الجزئية والهندسة الوراثية اضيفت في السنوات الأخيرة مجموعات أخرى من اللقاحات تعتمد في تصنيعها على تكنولوجيا مختلفة مثل الأحماض النووية معادة التركيب أو تكنولوجيا الحامض النووي الرسولي


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